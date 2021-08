Rollaattorin kanssa matkustavat pääsevät nyt ilmaiseksi bussiin ja ratikkaan – katso tästä, ketkä kaikki ovat oikeutettuja maksuttomaan Nysse-matkaan

Maksuttomuus tuli voimaan maanantaina 9. elokuuta.

Tampereen seudun joukkoliikenteen busseihin ja ratikoihin on päässyt tämän viikon maanantaista alkaen ilmaiseksi, mikäli kulkee rollaattorin kanssa. Asiasta päätti Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta kokouksessaan kesäkuussa.

Rollaattorin kanssa bussin kyytiin voi nousta etu- tai keskiovelta. Bussin keskiovella on myös ramppi, jonka avaamiseen ja sulkemiseen voi pyytää apua kuljettajalta tai muilta matkustajilta. Luiskan painorajoitus on 300 kiloa. Valtaosa busseista on matalalattiaisia.

Bussissa ja ratikassa on painike apu- ja kulkuvälineiden käyttäjille, jolloin ovet pysyvät pidempään auki.

Rollaattorista tulee pitää kiinni koko matkan ajan, eikä rollaattorin päällä ole turvallista istua liikkuvassa kulkuvälineessä. Matkustajan tulee huolehtia omasta turvallisuudestaan ja pitää kiinni aina, jos matkustaa seisten tai liikkuu bussissa tai ratikassa.

Tilat erilaisille apu- ja kulkuvälineille ovat rajalliset joukkoliikennevälineissä, joten välttämättä kyytiin ei aina mahdu. Jos bussissa tai ratikassa näille osoitettu tila on jo täysi, tulee matkustajan odottaa seuraavaa vuoroa.