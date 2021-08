Tamperelainen radiokanava FUN Tampere ja Ilves-Hockey Oy ovat sopineet selostusyhteistyön jatkamisesta Ilveksen Liiga-otteluissa. FUN Tampere lähettää myös kaudella 2021-22 kaikki Ilveksen koti- ja vierasottelut.

– Olemme tyytyväisiä, että erinomaisesti sujunut yhteistyö Ilveksen kanssa saa jatkoa, sanoo FUN Tampereen ohjelmapäällikkö Valtteri Kujansuu.

– Olemme luonnollisesti tyytyväisiä, että yhteistyömme Suomen parhaan kiekkoradion kanssa jatkuu. Alkavasta kaudesta on varmasti tulossa mielenkiintoisen joukkueemme ja joulukuussa siintävän UROS LIVE -areenalle muuton myötä ikimuistoinen ja on hienoa, että FUN Tampereen loistava kiekkotiimi jatkaa matkassa mukana, kommentoi Ilves-Hockey Oy:n myynti- ja tapahtumapäällikkö Lasse Fihl.

Alkava kausi on järjestyksessään seitsemäs, jona kiekkolähetyksistään palkittu FUN Tampere selostaa kaikki Ilveksen Liiga-ottelut. FUN Tampereen Kiekko voitti yleisöäänestyksessä vuoden parhaan paikallisen radio-ohjelman palkinnon vuoden 2019 RadioGaalassa. Lisäksi FUN Tampereen Kiekko on ollut parhaiden ohjelmien joukossa myös vuosina 2017, 2020 ja 2021. Ilves-selostajana jatkaa tuttu keltavihreä ääni, Mikko Aaltonen.

Kaudesta on tulossa muutoksineen historiallinen, sillä joulukuussa 2021 on aika jättää hyvästit Hakametsälle.

– Aiemmat selostuskaudet ovat osoittaneet, että sisältörikkaalle kiekko-ohjelmalle on tamperelaisyleisössä jo sinällään vahva tilaus. Alkava kausi on kuitenkin Ilveksen nimekkään joukkueen ja uuden areenan myötä kiinnostavuudeltaan aivan omassa luokassaan, ennakoi Kujansuu.

Kauden ensimmäinen selostusottelu kuullaan lauantaina 11.9., kun Ilves kohtaa Liiga-avauksessaan Turussa TPS:n.

