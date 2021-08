Altistumistilanteet ruokakaupassa ja ravintolassa tapahtuivat Kauppakeskus Elossa lauantaina 31.7. Tiistaina 27.7. koronalle altistuminen on ollut puolestaan mahdollista Nyssen linjoilla 80 ja 81. Myös ylöjärveläinen vapaa-ajan toimija ilmoitti altistumistilanteista, joiden ajankohta on viime viikon tiistai ja keskiviikko 27.–28.7.

Ylöjärveltä on mukana useampi paikka Taysin tänään julkaisemalla listalla paikoista, joissa on ollut mahdollista altistua koronavirukselle viime aikoina. Lisäksi ylöjärveläinen vapaa-ajan toimija ilmoitti omissa sosiaalisen median kanavissaan alueellaan tapahtuneista altistumistilanteista.

Kauppakeskus Elon K-Citymarketissa koronalle on voinut altistua lauantaina 31.7. kello 18.45–19.30. Kauppakeskus Elon Kotipizzassa altistuminen on ollut mahdollista samana päivänä eli 31.7. kello 19.30–20.30.

Taysin altistumislistalla on mukana myös kaksi bussilinjaa, joiden toinen päätepiste on Ylöjärvellä. Nyssen linjalla 80 on voinut altistua koronalle tiistaina 27.7. kello 7.30–10.30. Linja kulkee reittiä Haavisto-Soppeenmäki-Keskustori-Irjala.

Nyssen linjalla 81 koronalle altistuminen on ollut mahdollista tiistaina 27.7. kello 11.15–12.45. Linjan 81 reitti on Asuntila-Soppeenmäki-Keskustori.

Myös Ylöjärven Ylisillä sijaitseva tapahtumakeskus Peltomäki Resort ilmoitti omissa sosiaalisen median kanavissaan alueellaan tapahtuneista mahdollisista altistumistilanteista. Altistuminen on ollut mahdollista tiistain ja keskiviikon 27.–28.7. aikana.

Lue myös: Ylöjärvellä on voinut altistua koronalle raveissa ja ravintolassa viime viikolla