THL:n tartuntatautirekisteriin on merkitty tänään kolme uutta koronavirustartuntaa Ylöjärvelle. Koronatartuntoja on varmistettu kaupungissa koko pandemian aikana 303.

Ylöjärvellä on varmistettu keskiviikkona 21.7. kolme uutta koronavirustartuntaa. Kaupungin koronaluku on nyt 303. Tartuntoja on varmistettu Ylöjärvellä parin viime viikon aikana kiihtyvään tahtiin. Eilen tiistaina 20.7. rekisteriin merkittiin kymmenen uutta tartuntaa.

Viime viikolla THL:n koronarekisteriin merkittiin Ylöjärvelle 11 uutta tartuntaa seuraavasti: tiistaina 13.7. kaksi tartuntaa, keskiviikkona 14.7. yksi tartunta, torstaina 15.7. kaksi tartuntaa ja perjantaina 16.7. kolme tartuntaa. Viikonloppuna 17.–18.7. varmistettiin kolme tartuntaa.

Sitä edellisellä viikolla eli viikolla 27 uusia tartuntoja varmistettiin Ylöjärvellä neljä. Keskiviikkona 7.7. tartuntoja lisättiin rekisteriin kolme ja viikonlopun 10.–11.7. aikana yksi.

Kesä-heinäkuussa on varmistettu tähän mennessä 32 tartuntaa, joista 28 tartuntaa viimeisen kahden viikon aikana. Sitä ennen tartuntoja varmistettiin Ylöjärvellä noin kuuden viikon aikana ainoastaan neljä. Toukokuun aikana uusia tartuntoja varmistettiin Ylöjärvellä 17.

Pirkanmaalla on todettu koko pandemian aikana 5 913 tartuntaa, joista 3 676 Tampereella. Ylöjärvellä tartuntoja on varmistettu toiseksi eniten Pirkanmaalla.

Väkiluvultaan Ylöjärvi on Pirkanmaan kolmanneksi suurin kunta Tampereen ja Nokian jälkeen. Ylöjärven jälkeen seuraavaksi eniten tartuntoja on varmistettu Nokialla (279), Lempäälässä (270) ja Kangasalla (266).

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri linjasi eilen, että Pirkanmaa siirtyy jälleen epidemian kiihtymisvaiheeseen.

