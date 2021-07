Yökerhossa on oleskellut koronaa sairastava henkilö lauantaina aamuyöllä sekä lauantain ja sunnuntain välisenä yönä molemmin puolin keskiyötä.

Tampereen yliopistollisen sairaalan koronajäljitys on kertonut keskiviikkona iltapäivällä jälleen uusista paikoista, joissa on voinut altistua koronavirukselle. Listalla on mukana Ylöjärven keskustassa sijaitseva ravintola, pub ja yökerho Palowouti. Tuoreimmalla listalla on lisäksi neljä tamperelaista ravintolaa sekä Helsingin ja Tampereen välinen lähijunavuoro.

Palowoudissa on voinut altistua koronalle lauantaina aamuyöstä 10.7. kello 01–04 ja uudelleen lauantain ja sunnuntain välisenä yönä 10.–11.7. kello 21–02. Paikalla oleskelleiden on syytä hakeutua pikaisesti koronatestiin, mikäli oireita ilmenee.

Myös Ravintola Palowouti julkaisi tänään iltapäivällä omilla Facebook-sivuillaan tiedon mahdollisista altistumistilanteista. Postauksen mukaan ravintolassa on oleskellut molempina päivinä sama henkilö, jolla on sittemmin todettu koronatartunta. Ravintolan mukaan henkilön oireet ovat alkaneet sunnuntain ja maanantain vastaisena yönä, jolloin tämä on ollut vielä oireeton ravintolassa asioidessaan.