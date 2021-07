THL:n koronarekisteriin on merkitty viime viikonlopun aikana yksi uusi koronatartuntaa Ylöjärvelle. Kokonaisluku on nyt 279.

Ylöjärvellä varmistettiin viime viikon aikana yhteensä neljä uutta koronatartuntaa. Viimeisin yksi tartunta merkittiin THL:n ylläpitämään koronarekisteriin viikonlopun 10.-11.7. aikana.

Tätä ennen rekisteriin merkittiin kolme tartuntaa keskiviikkona 7.7.

Ylöjärven koronaluku on nyt 279. Vielä toukokuussa luku oli 271, eli kesä-heinäkuussa uusia tartuntoja on varmistettu tähän mennessä kahdeksan kappaletta, joka on alle puolet koko toukokuun tautimäärästä: kaiken kaikkiaan Ylöjärvellä varmistettiin toukokuussa 17 tartuntaa.