Ennusteiden mukaan Pirkanmaalla juhlitaan juhannusta aurinkoisessa ja lämpimässä säässä. Metsäpalovaroituksen voimassaolo koko juhannuksen ajan on siten todennäköinen. Pirkanmaan pelastuslaitos muistuttaa, että nuotion tai muun avotulen sytyttäminen on kiellettyä metsä- tai ruohikkopalovaroituksen aikana.

Pelastuslain mukaan nuotiota tai muuta avotulta ei saa sytyttää Ilmatieteen laitoksen antaman metsä- tai ruohikkopalovaroituksen aikana tai jos olosuhteet kuivuuden, tuulen tai muun syyn takia ovat sellaiset, että metsäpalon, ruohikkopalon tai muun tulipalon vaara on ilmeinen.

Sääennusteen mukaan Pirkanmaalla juhannusta vietetään aurinkoisessa säässä, joten metsäpalovaroitus on todennäköisesti voimassa koko juhannuksen ajan. Jos metsä- tai ruohikkopalovaroitus ei ole voimassa, ja juhannuskokkoja pääseekin polttamaan, ei kokoista tarvitse erikseen ilmoittaa pelastusviranomaiselle.

Pelastuspäällikkö Teemu-Taavetti Toivonen Pirkanmaan pelastuslaitokselta kertoo, ettei avotulta saa tehdä ilman maanomistajan lupaa. Avotulella tarkoitetaan muun muassa nuotiota, risujen polttoa, juhannuskokkoa sekä kertakäyttögrilliä, josta tuli voi levitä maapohjan tai kipinöinnin kautta.

– Juhannuskokkoa ei valitettavasti voi tehdä edes lauttana veden päälle, sillä kipinöinti on usein voimakasta ja maastopalon vaara on ilmeinen, Toivonen sanoo.

Tiedä missä olet

Mahdollisen hätätilanteen sattuessa on tärkeää tietää oma sijainti.

Jos vietät juhannusta itsellesi uudessa paikassa, selvitä heti saavuttuasi paikan tarkat osoitetiedot tai koordinaatit, jotta ne ovat heti tiedossa mahdollisessa hätätilanteessa. Huolehdithan omalla kesämökilläsi osoitemerkintöjen näkymisen tielle, jotta ambulanssit ja paloautot löytävät tarvittaessa perille.

112 Suomi -mobiilisovellus puhelimessa mahdollistaa sen, että hätäkeskus voi paikallistaa automaattisesti sijaintisi.

Jokaisen on osattava myös itse toimia mahdollisessa hätätilanteessa. On tärkeää huolehtia, että myös juhannuksenviettopaikassa alkusammutuskalusto, palovaroittimet sekä ensiapuvälineet ovat kunnossa.

Kotivara myös mökillä

Varautuminen tarkoittaa perusasioiden jatkuvaa turvaamista, kuten kotivaraa, lääkkeitä ja muita välttämättömyystarvikkeita.

Jokainen voi osaltaan varautua erilaisten onnettomuuksien ja vaaratilanteiden varalta. Valmiuspäällikkö Arto Kärki Pirkanmaan pelastuslaitokselta muistuttaa, että kotivara tulee olla kunnossa myös mökillä.

– Varastoituna on hyvä olla sellaisia tarvikkeita, joita tarvitaan päivittäin, kuten esimerkiksi juomavettä sekä elintarvikkeita. Kaapissa on hyvä olla myös pitkään säilyviä elintarvikkeita. On hyvä olla myös täyteen ladattu varavirtalähde mobiililaitteiden lataamiseen sähkökatkon varalle, Kärki kertoo.

Juhannuksen ajaksi on ennustettu myös ukkoskuuroja, joten sähkökatkot sekä puiden kaatumiset mökkiteille voivat olla mahdollisia. Tästä syystä on hyvä ennakoida ja hankkia ruokaa kerralla usean päivän varalle, jos mökiltä ei pääsekään kauppaan.