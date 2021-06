Sirkusryhmä Blind Gut Company esittää lauantaina 19.6. Kuin kala puussa -sirkusesitykset Vanha Räikän lastenpäivässä. Esityksestä järjestetään kaksi näytöstä klo 11 ja 14 kaupungintalon aukiolla.

Kuin kala puussa on sirkusesitys kolmesta kaveruksesta, joiden elämä on täynnä kommelluksia ja oivalluksia. Yksi heistä on hajamielinen tavaroiden pyörittelijä, toinen edestakaisin säntäilevä kiipeilijä ja kolmas tasapainossa elävä haaveilija.

Kaverusten yhteistyö ei aina ole helppoa, sillä usein he pyrkivät samaan päämäärään aivan eri keinoin. Kuten sinä hauskana päivänä, kun he päättävät rakentaa oudon härvelin, kukin omalla tyylillään tietenkin.

Teoksessa esiintyvät sirkusryhmä Blind Gut Companyn taiteilijat Kaisa Järvelin (ilma-akrobatia), Saana Peura (nuorallatanssi) ja Tuomas Vuorinen (jongleeraus, esinemanipulaatio).

Läpi esityksen kuullaan muusikko Eero Savelan säveltämää kekseliästä ja mukaansatempaavaa musiikkia. Teoksen ohjaa Mirjami Heikkinen ja Blind Gut Company.

Fakta: Kuin kala puussa -sirkusesitykset