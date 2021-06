Perussuomalaiset ovat kasvattaneet Ylöjärvellä kannatustaan entisestään illan laskennan edetessä.

Kun äänistä on laskettu 64 prosenttia, perussuomalaisten kannatus on noussut jo 23,1 prosenttiin. Perussuomalaisten kannatus on nyt Ylöjärvellä peräti 10,7 prosenttiyksikköä suurempi kuin neljä vuotta sitten.

Kokoomus on saanut tällä hetkellä 20,7 prosenttia äänistä ja SDP 20,2 prosenttia äänistä.

Suurimman tappion on kokemassa vihreät, joka edellisissä kuntavaaleissa kasvatti Ylöjärvellä reilusti kannatustaan. Tällä hetkellä vihreät on saanut 10,3 prosenttia äänistä. Keskusta on on vihreitä isompi 11,1 prosentin äänisaaliilla. Vasemmistoliitto on saanut 7,4 prosenttia ja kristillisdemokraatit 5,7 prosenttia äänistä.

Perussuomalaiset ovat tällä hetkellä saamassa peräti 12 valtuustopaikkaa. Kokoomus on saamassa 11 ja SDP 10 paikkaa. Keskustalle on nyt luvassa 6 paikkaa ja vihreille 5 paikkaa. Vasemmistoliitolle on tulossa 4 paikkaa ja kristilliset ovat saamassa 3 paikkaa.

Seuraamme edelleen tilanteen kehittymistä.