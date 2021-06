Ahvenanmaan maakunta juhlistaa alkavaa merkkivuottaan lahjoittamalla omenapuun jokaiselle Suomen kaupungille. Ylöjärveläiset toivotetaan tervetulleiksi ihastelemaan omaa puutaan ja poimimaan sen satoa syyskuun sadonkorjuujuhlassa.

Suomen ainoa itsehallinnollinen maakunta Ahvenanmaa on päättänyt tempaista juhlavuotensa kunniaksi. Se lahjoittaa nimittäin oman omenapuun jokaiselle maamme kaupungille. Niitä on Suomessa Maarianhaminan lisäksi 106. Tarkoituksena on tuoda esille ahvenanmaalaista ruokakulttuuria ja saada koko Suomi mukaan juhlahumuun. Ahvenanmaa tunnetaan Suomen suurimpana omenatarhana, ja siellä viljellään 70 prosenttia kotimaisista omenoista.

Tempaus on osa saaristomaakunnan 100 vuotta täyttävän itsehallinnon juhlallisuuksia. Vuoden kestävät juhlat alkoivat tämän viikon keskiviikkona. Varsinainen huipennus koittaa vuoden päästä 9. kesäkuuta 2022, jolloin Ahvenanmaan itsehallinto täyttää sata vuotta.

Kaupunkien nimikkopuut sijaitsevat Öfvergårdsin tilalla Tjudössä, noin 30 kilometrin päässä pääkaupunki Maarianhaminasta. Tilaa pitävä pariskunta Anna ja Jan Alm viljelee tilallaan yhteensä 17 erilaista omenalajiketta. Ylöjärven puu on lajikkeeltaan Zonga. Almit kuvailevat lajiketta maukkaaksi, monikäyttöiseksi ja allergiaystävälliseksi.

Viljelijäpariskunta toivottaa ylöjärveläiset paikan päälle ihastelemaan nimikkopuutaan. Oman kaupungin omenoita on mahdollisuus poimia suuressa sadonkorjuujuhlassa, joka järjestetään Ahvenanmaalla syyskuussa. Ylöjärveläiset voivat muiden kaupunkien asukkaiden tavoin ehdottaa kampanjan nettisivuilla, mitä he haluaisivat oman puunsa hedelmistä valmistettavan. Kyselyyn osallistuneiden kesken arvotaan kaksi Ahvenanmaan-matkaa majoituksineen ja matkoineen.