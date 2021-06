orma Immosen Autodeal myy caaroja 1600 neliön suurmyymälässä

Ylöjärvi vahvistaa asemaansa autokaupan keskuksena. Paikkakunnalla on parikymmentä autoliikettä. Uutena tulokkaana on yrittäjä Jorma Immosen perustama käytettyjen autojen tarjontaan keskittyvä Autodeal, joka toimii peräti 1 600 neliön suuruisissa tiloissa Teollisuustien varrella Soppeenmäessä. Konkarimyyjä pitää ohjenuoranaan, että jokaiselle auton tarvitsijalle on löydyttävä hänen lompakkonsa mukainen menopeli. Kuopiolaislähtöinen Immonen on oppinut ammattinsa isältään. Autodealissa veri on vettä sakeampaa, sillä lähes jokaisen työntekijän rintapielessä seisoo tikatuin kirjaimin Immonen.

Jorma ja Susanna Immonen naulasivat kantansa varsin varhaisessa vaiheessa, että heidän autokauppansa kotipaikaksi tulee Ylöjärvi.

– Meille tarjottiin useampia sijoittumisvaihtoehtoja Tampereen kaupunkiseudulta. Kärkikolmikossa olivat Teollisuustien kiinteistön lisäksi Kauppakeskus Elo sekä Ideaparkin Autoareena, Immoset kertovat.

– Arvostamme tilaa. Neliöitä on oltava niin myymälässä kuin pihamaalla. Autot on saatava edustavasti näytille, he perustelevat.

Pirkanmaan Keittiökalustetukun entiset tilat mukautuvat hyvin autokaupan tarpeisiin. 1 600 neliön hallissa voi olla esillä runsaat 120 caaraa. Myymälä on avara ja valoisa suurikokoisten ikkunoiden ansiosta.

– Ylöjärvi on merkittävä ja tunnettu autokaupan keskittymä. Vaikka meillä ei ole ihan naapurissa saman alan toimijoita, uskomme vetovoimaamme. Sijaitsemme logistisesti helpolla paikalla. Autotarjontamme on poikkeuksellisen runsas ja monipuolinen. Nykymaailmassa asiakas voi olla aivan missä vaan, Immoset sanovat.

Immoset investoivatkin jo lähitulevaisuudessa korkeatasoiseen autojen kuvaussoppeen. Yhä useamman biilin uusi omistaja löytyy verkkokaupan avulla. Kattavalla valokuvakavalkadilla ja videoilla pystyy esittelemään kunkin myynnissä olevan auton viimeistä yksityiskohtaa myöten.

Jokaiseen makuun, kaikkiin tarpeisiin

Suomi on laaja maa, jossa etäisyydet ovat kovinkin pitkiä. Toisistaan hyvin erilaisten 18 maakuntamme asukkaiden autoihin kohdistuvat mieltymykset, tarpeet ja vaatimukset ovat yhtä kirjavia ja persoonallisia kuin marrakechiläisen Sadunkertojien torin tarjonta.

Jorma Immonen on ollut mukana autokaupassa siitä lähtien, kun hän oppi kävelemään. Jorman Juuso-isä on tehnyt mittavan uran autokauppiaana Savon sydämessä Kuopiossa, eikä konkariyrittäjä ole jättänyt tyystin alaansa eläkepäivilläänkään.

Parhaana vuonna Jorma Immonen on myynyt runsaat tuhat autoa. Saldo on valtava, kun rinnastaa sinetöidyt kaupat kalenterivuoden päivien määrään eli 365:een.

– Vuosikymmenien saatossa olen oppinut monta tärkeää autokaupassa vallitsevaa lainalaisuutta. Asiakasta ei ole karvoihin katsominen, vaan jokainen ostajakandidaatti on otettava todesta.

Kaikki eivät halua, eikä kaikilla ole mahdollisuutta tuliterän peltilehmän hankkimiseen. Jokaiselle ihmiselle on olemassa hänen käyttötarkoitustaan vastaava auto. Kun annamme kaikkien kukkien kukkia autokaupassamme, niin meiltä löytyy niin 500 euron menopeli kuin 200 000 euron erikoisuuskin kaikilla mausteilla, Immonen avaa.

– Korostan sitä, että meillä myydään nimenomaan käyttöautoja, hän kiteyttää.

Immonen tietää, että suomalaisten merkkiuskollisuus on katoavaa kansanperinnettä.

– Esimerkiksi Saabien kulta-aikana monet vannoivat moottorinääneltään ja korin persoonallisen muodon nimiin. Saab-faneja on vieläkin, ja iäkkäätkin Saabit löytävät ostajansa, hän kertoo.

Automyyjä Jari Hakkarainen toteaa, että moneen automerkkiin liittyy lennokkaita vitsejä.

– Suap eestä, suap takkoo, Hakkarainen lataa Saab-tsoukin.

– Autojen raju kehittyminen on nakertanut merkeistä niiden persoonallisuutta. Ajatellaanpa esimerkiksi Skodaa. Takavuosikymmeninä se oli tietyssä maineessa uniikin ulkomuotonsa ja valmistustaustansa johdosta. Nykyään Skoda on yksi suosituimpia automerkkejämme.

Autokauppa käy hyvin

Jorma Immonen korostaa, että uskottava autokauppa tarvitsee aina fyysiset toimitilat.

– Oletko sinä suuruuden hullu? Joku kyseli minulta äskettäin, kun oli kuullut, että olen vuokrannut 1600 neliön hallitilat autobisnestäni varten. Tosiasia on, että tarjonnan runsaus ja monipuolisuus tekevät autokaupasta kiinnostavan. Autojen on oltava tyylikkäästi esillä; ne eivät voi olla säiden armoilla ulkona. Kivijalkakauppa on ja säilyy, hän vakuuttaa.

Markkina-alue on rajaton. Immonen muistuttaa, että Suomessakin on monta perinteistä autokaupan keskittymää, jotka ratsastavat vuosikymmenien aikana kertyneellä maineella. Ylöjärveläisyrittäjän mielestä läntisestä Tampereen kaupunkiseudusta on varttunut vetovoimainen autokeskittymä. Savolaissyntyinen Immonen haluaa Ylöjärven toimipaikkansa pariksi fyysisen myymälän Itä-Suomeen Kuopioon.

– Sen avaaminen on lähitulevaisuuden asia, hän paljastaa.

– Kuopion seudulle rantautuminen on kuin kotiseudulle paluu. Siellä Immonen-nimi on käsite autokauppamaailmassa.

Immosen mukaan autokauppa muuttaa koko ajan muotoaan. Uusi käytäntö on, että yhä useampi asiakas ostaa autonsa kotiovelle toimitettuna. Osoite voi olla missä tahansa kotimaassa.

– Autokauppaan syntyy ja kasvaa uusia ammattikunta, autojen perille toimittajat.

Kattilakunta työssä

Susanna Immonen iloitsee uudesta työmaastaan autosihteerinä. Hänellä on takanaan vuosikymmenen rupeama parturi-kampaajana. Kuusi viimeistä vuotta Immonen oli yrittäjä.

– Parturi-kampaajan ammatti oli unelmieni työ. Jouduin jättämään sen terveydellisistä syistä. Merkonomi-opintoni Tredun liiketoiminnan perustutkinnossa antavat minulle valmiudet työskennellä autosihteerinä. Tehtävä on kiinnostava. Saanhan siinäkin olla tekemisissä asiakkaiden kanssa, Susanna Immonen.

Autodealissa työskentelevät Jorma Immosen lisäksi hänen Tero-veljensä ja tämän Niko-poika. Vahvuuteen kuuluu myös uskollinen työntekijä Jari Hakkarainen.

Niko Immonen, 18, kiittelee oppisopimuskoulutusta. Autoala on vienyt hänet jo pikkupoikana, ja nyt hän saa paiskia mielityötään isänsä ja setänsä ohjauksessa sekä opiskella samaan aikaan Nokialla Kankaantaankadun toimipisteessä liiketoiminta-alaa.

– Ukkini, isäni ja setäni ovat rautaisia autokaupan ammattilaisia. He ovat parhaita mahdollisia työhön opastajiani, Niko Immonen kehuu.