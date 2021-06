Kesäliikennekauden alusta 7.6. alkaen pankki- ja luottokortin sekä mobiililaitteen lähimaksulla voi maksaa matkan kaikissa Nyssen busseissa ja ratikoissa.

Lähimaksulla voi maksaa yksittäisen kertamaksun, joka on samanhintainen kuin aikuisten mobiilikertalippu.

Nyssen kyydissä voi edelleen maksaa matkansa myös matkakortilla tai Nysse Mobiilista ostetuilla mobiililipuilla. Nysse-alueen junaliikenteessä käyvät edelleen kausi- ja mobiililiput. Bussista voi ostaa kertalipun käteisellä, ja sillä voi vaihtaa myös ratikkaan lipun voimassaoloaikana.

Matkahuollon lippujen kelpoisuus Nysse-liikenteessä lakkaa 7.6.2021. Tietyillä seutulipuilla on voinut vielä maksaa matkansa busseissa, jos niihin on lisätty Nyssen matkustusoikeus. Kesäliikennekauden alusta 7.6. alkaen Nyssen liikenteessä (bussit ja ratikat) kelpaavat ainoastaan Nyssen lipputuotteet.

Lähimaksun käyttöönoton myötä Nysse liittyy harvalukuisten edelläkävijöiden joukkoon EMV-lähimaksuteknologiassa. Lähimaksu on otettu käyttöön tänä keväänä Turussa Föli-liikenteessä, ja se on rajoitetussa koekäytössä Helsingissä HSL-liikenteessä. Nyssen liikenteessä lähimaksu on ollut alennettuun hintaan koekäytössä linjalla 15 ja ratikan koeliikenteessä toukokuun ajan.