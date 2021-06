Myös kaksi muuta yritystä avaa ovensa ja useita liikkeitä uudistettu

Kenkäalan ammattitaitoa, koulutusta ja kielitaitoa. Sitä vaaditaan yrittäjä Sanna Säilä-Sandbackalta, joka avaa Ideaparkissa kesäkuun 4. päivänä oman Skechers-liikkeen. Skechers myy värikkäitä ja trendikkäitä kenkiä koko perheelle.

– Olen tästä mahdollisuudesta todella innoissani, Säilä-Sandbacka kertoo.

– Suomessa on yhteensä seitsemän muuta Skechers-liikettä, joista kuusi on pääkaupunkiseudulla ja yksi Raisiossa. Ne ovat kaikki franchising-yrityksiä. Minulle tarjottiin ainoana Suomessa mahdollisuutta toimia Skechers-yrittäjänä ja tämä on minun unelmatyöni.

Skechers-merkki on kotoisin Los Angelesista ja kenkien suosio perustuu mukavuuteen, kestävyyteen ja korkeaan laatuun. Memory foam –pohjalliset takaavat hyvän mukautuvuuden jalkaan kuin jalkaan ja materiaalit on saatu hyvin kevyiksi käyttämällä valmistuksessa apuna muun muassa ilmaa ja kaasua.

Vaikka Skechers on erityisesti tunnettu lenkkareistaan, löytyy merkiltä kenkiä joka lähtöön, alkaen talvikengistä lasten jalkineisiin ja nahkaisiin pukukenkiin.

– Käytän itse Skechersejä työkenkinä ja niiden kunto on yhden sesonkikauden jälkeen edelleen aivan priimaa. Hinta-laatusuhde on loistava ja suurin osa kengistä on lisäksi pestäviä, Säilä-Sandbacka kertoo.

– Kertakäyttökulutus ei ole ekologista, eikä se myöskään palvele asiakkaiden kukkaroa. Huokeampia kenkiä joutuu ostamaan uuden parin kerta toisensa jälkeen, toisin kuin Skechersejä, jotka oikeasti kestävät kulutusta ja käyttöä.

Tanska hurmattiin muutamassa vuodessa omaperäisellä konseptilla

Kesäkuussa Ideaparkissa avautuu myös NORMAL-liike, joka on valloittanut Tanskan lisäksi Norjan, Ruotsin, Alankomaat ja Ranskan. Kasvu on tapahtunut ällistyttävän nopeasti, sillä ensimmäinen NORMAL-liike avattiin vuonna 2013.

– Meillä on pelkästään Tanskassa 270 liikettä, kertoo toimitusjohtaja Torben Mourtisen.

– Olemme tunnettuja siitä, että myymme normaaleja tuotteita epänormaaliin hintaan. Valikoimistamme löytyy muun muassa kosmetiikkaa, terveysruokia, hiustenhoitotuotteita, eläintenruokaa ja kaikkea mahdollista kotiin, alkaen paristoista ilmapalloihin ja toimistotarvikkeisiin.

NORMAL-liikkeissä säännöllisesti vierailevat tamperelaiset Inka Kahola ja Senja Kääriäinen ovat erityisen viehättyneitä NORMALin kosmetiikka- ja hiustenhoitotuotteista.

– Myynnissä on esimerkiksi brittiläisiä, hollantilaisia ja amerikkalaisia brändejä, Kahola ja Kääriäinen kertovat.

– Hinta-laatusuhde on erityisen hyvä, eikä monia näistä tuotteista löydä mistään muualta koko Suomessa.

Vintage-palvelu kiinnostaa

Ideaparkin Iittala-myymälä avaa ovensa 11. kesäkuuta uusissa, suuremmissa tiloissa kauppakeskuksen A-päädyssä. Myymäläpäällikkö Essi Hämäläisen mukaan uusissa tiloissa lähdetään korostamaan elämyksellisyyttä ja vaihtuvuutta.

– Pystymme tarjoamaan entistä paremmin sesonkien mukaisia ajankohtaisia ja mielenkiintoisia tuotteita. Uuden myymälän osaksi tulee kesäksi muun muassa Maria Korkeilan Fiskarsille suunnitteleman vaatemalliston pop up. Maria on suunnitellut vapaa-aikaan ja puutarhaan sopivia, kierrätysmateriaaleista luonnonmukaisesti valmistettuja vaatteita.

Uusissa tiloissa on entistä laajempi valikoima pohjoismaisten brändien rakastettuja tuotteita ja myös suosittu vintage-palvelu jatkuu.

– Vintage-palvelun ajatuksena on se, että ostamme vanhoja, hyväkuntoisia Arabian ja Iiittalan tuotteita myyntiin ja autamme niitä tällä tavalla pääsemään uuteen kotiin.

Trendikkäitä vaatteita kaikenikäisille

Myös Superdry-myymälä on muuttanut isompiin liiketiloihin Ideaparkin Keskusaukiolle.

– Meillä on nyt liikkeessämme kolme kertaa enemmän tilaa kuin aikaisemmin, yrittäjä Jaska Lähteenmäki kertoo.

– Superdryn konsepti on uudistunut ja on hienoa päästä esittelemään sitä ensimmäisenä Suomessa ja toisena liikkeenä koko ketjussa. Muun muassa urheilupuolen valikoima laajenee huomattavasti.

Superdry on tunnettu tyylikkyydestään, johon yhdistyvät omaleimainen grafiikka, värikkyys ja näyttävät yksityiskohdat.

– Vaatteemme sopivat kaikille ikään katsomatta ja monet asiakkaat, jotka ovat kerran Superdryta päällensä laittaneet, sanovat, etteivät enää mitään muuta halua käyttää. Niin mukavilta ne tuntuvat päällä.

Herkutteluun kuplavohveleita

Ideaparkissa voi jatkossa herkutella myös makeilla ja suolaisilla kuplavohveleilla, kun lähelle Keskuspuistoa avattiin muutama viikko sitten Bubbles-kuplavohvelibaari. Alunperin Hongkongista peräisin olevat kuplavohvelit valmistetaan erityisellä vohveliraudalla, joka tekee vohveleista tavallista pehmeämpiä ja ilmavampia.

– Teemme taikinan itse ja se on gluteeniton, kertoo kahvilapäällikkö Josefiina Frantsila.

– Annoksiin kuuluu aina kermavaahtoa, karkkia ja jäätelöä, valikoimissa on tällä hetkellä 20 eri jäätelövaihtoehtoa. Halutessaan asiakas voi tilata myös fantasia-annoksen, joka on täysin asiakkaan omien makumieltymysten mukaan koottu, hän lisää.

Idea kuplavohvelibaarista sai alkunsa Jani ja Riikka Mettisen Ståhlberg-yrityksen osakkaalta.

– Hänellä on aina paljon erilaisia visioita, joita sitten lähdetään toteuttamaan, Jani Mettinen kertoo.

– Yritysideaa testattiin vielä kotona lapsilla, jotka tykkäsivät siitä kovasti. Ja juuri lapsiperheitähän täällä on nytkin asiakkaina paljon, Mettinen sanoo ilahtuneena.

Ideaparkinkatu 4, 37570 Lempäälä

Ideaparkin liikkeet ovat avoinna vähintään: arkisin klo 10-20, lauantaisin klo 10-18, sunnuntaisin klo 12-18.

Tarkista liikekohtaiset aukioloajat www.lempaala.ideapark.fi