Tämän vuoden kuntavaaleissa pääsee äänestämään sunnuntaina 13. kesäkuuta kello 9-20 seuraavissa paikoissa Ylöjärvellä:

(äänestysalue 1 eli Siivikkala) Siivikkalan koulu,

(äänestysalue 2 eli Vuorentausta) Vuorentausta koulu,

(äänestysalue 3 eli Metsäkylä) Metsäkylän koulu,

(äänestysalue 4 eli Soppeenmäki) Yhtenäiskoulu,

(äänestysalue 5 eli Kirkonseutu) pääkirjasto Leija,

(äänestysalue 6 eli Moisio-Asuntila) Kauraslammen koulu Kuusistontiellä,

(äänestysalue 7 eli Takamaa) Takamaan koulu,

(äänestysalue 8 eli Vahanta) Vahannan koulu,

(äänestysalue 9 eli Mutala) Mutalan koulu,

(äänestysalue 10 eli Viljakkala) Viljakkalan kirjasto,

(äänestysalue 11 eli Kuru) Kurun kirjasto.

Ennakkoäänestyspaikat ja -ajat Ylöjärvellä ovat seuraavat:

Pääkirjasto Leijassa 26.-28.5. kello 9-19, 29.-30.5. kello 10-16, 31.5.-4.6. kello 9-19, 5.-6.6. kello 10-16, 7.-8.6. kello 9-20.

Viljakkalan kirjastossa 26.-28.5. kello 10-15, 29.-30.5. kello 11-15, 31.5.-4.6. kello 10-15, 7.-8.6. kello 10-18.

Kurun kirjastossa 26.-28.5. kello 10-15, 30.5. kello 11-15, 31.5.-4.6. kello 10-15, 7.-8.6. kello 10-15.

Kauppakeskus Elossa 26.-28.5. kello 9-18, 29.5. kello 10-16, 30.5. kello 12-16, 31.5.-4.6. kello 9-18, 5.6. kello 10-16, 6.6. kello 12-16, 7.-8.6. kello 9-20.

Kirjastoautossa 29.5. kello 10-11, Entinen Pohjois-Kurun koulu, Itä-Aureentie 1068.

Kirjastoautossa 29.5. kello 12-13, Kurun kirjasto, Kauppatie 7-9.

Kirjastoautossa 29.5. kello 13.30-15.30, ST1, Kyrönlahdentie 2, Kyrönlahti.

Äänestyspaikkoihin pääsee pyörätuolilla.

Äänestyspaikoilla tulee noudattaa yleisiä koronaohjeistuksia (turvavälit, käsidesin käyttö, maskisuositukset jne.) Paikalle ei saa tulla sairaana tai oireisena.

Kotiäänestykseen oikeutetun on ilmoitettava halukkuudestaan äänestää ennakolta kotonaan viimeistään tiistaina 1.6. ennen kello 16:tta osoitteeseen Ylöjärven keskusvaalilautakunta, Kuruntie 14, 33470 Ylöjärvi tai p. 050 390 4795 tai 040 133 1473.

Jokaiselle Ylöjärven kaupungissa äänioikeutetulle, jonka osoite on tunnettu, lähetetään ilmoituskortti tai ilmoitus Suomi.fi-palvelusta. Tähän on merkitty äänestysalue ja -paikka. Äänestäjä on velvollinen selvittämään henkilöllisyytensä vaaliviranomaisille.