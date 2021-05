Esteettömyysasiantuntija Heikki Konttinen sai Ylöjärven kaupungin esteettömyyspalkinnon 2021, kunniamaininta annettiin Vanhan Räikän kunnostukselle.

Ylöjärven kaupungin vammaisneuvosto on myöntänyt vuoden 2021 esteettömyyspalkinnon Heikki Konttiselle.

Konttisella on vankka kokemusasiantuntijuus esteettömyydestä. Hän on suunnitellut mm. veneitä ja laitureita, joita voivat käyttää pyörätuolilla liikkuvat. Hän on myös nostanut esteettömyyden merkitystä aktiivisesti esille ja osoittanut, että oikeanlaisella apuvälineellä ja esteettömyydellä kykenee laadukkaaseen ja toiminnalliseen elämään.

– Esteettömyys on tapa tehdä viisaammin, Heikki Konttinen toteaa.

Erityisen kiinnostunut Konttinen on vesillä liikkumisen ja ranta-alueiden esteettömyydestä, joka on hänen mukaan vielä alkutekijöissään rakennusten esteettömyyteen verrattuna. Hän toivookin, että kunnat, Ylöjärvi mukaan lukien, panostaisivat enemmän juuri rantojen esteettömyyteen.

Esteettömyyspalkinnon lisäksi vammaisneuvosto päätti myöntää kunniamaininnan Vanhan Räikän kunnostustyölle.

Talon kunnostusta esiteltiin vammaisneuvostolle ja neuvostolle annettiin mahdollisuus vaikuttaa erityisryhmien tarpeiden huomioimiseen. Keskeisellä paikalla sijaitseva Vanha Räikkä mahdollistaa esimerkiksi järjestöjen ja erityisryhmien kokoontumisen, millä on suuri merkitys mm. vertaistuen saamisessa

Palkinto jaetaan nyt kolmatta kertaa. Vuonna 2020 palkinnon sai Ylöjärven keilahalli ja kunniamaininnan Meidän Matias -blogi.Vuonna 2019 esteettömyyspalkinnon saivat kehitysvammaisten iltapäivätoiminnan ohjaajat Pirjo Laine ja Minna Ristiluoma Ylöjärven kaupungilta.

