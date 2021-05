Koronanyrkki kertoi tiistain tiedotustilaisuudessaan, että aikuiset voivat nyt liikkua joukkuelajeissa vapaammin ulkona ja että uimahallien rajoituksiin tulee helpotuksia.

Pirkanmaan koronanyrkki linjasi tiistaina, että aikuisten joukkuelajeja voi harrastaa ulkona väljemmin eikä esimerkiksi joukkuepeleissä tarvitse noudattaa turvavälejä. Myös turnaukset ovat mahdollisia. Lisäksi uimahalleissa on mahdollista käynnistää vauvauinnit ja lasten uimakoulut.

Ensi viikolla tarkastellaan laajemmin aikuisten harrastustoimintaa sisätiloissa, mutta sisäharrastustoiminnan vapauttaminen edellyttää Pirkanmaan koronatilanteen kohentumista perustasolle. Tällä hetkellä Pirkanmaa on edelleen leviämisvaiheessa koronan suhteen.

Kansalais- ja työväenopistojen kesäkurssit ovat mahdollisia kesäkuussa, jos epidemiatilanne jatkuu suotuisana. Koulujen juhlatilaisuuksia ja nuorisotilojen kesätoimintaa käsitellään niin ikään ensi viikolla.

Suomessa on edelleen voimassa valtakunnallinen etätyösuositus kesäkuun loppuun saakka.

Tartunnat vähentyneet

Viime viikolla Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella todettiin 67 uutta koronatartuntaa. Se on 17 vähemmän kuin edellisellä viikolla. Tartunnoista pystyttiin selvittämään 56 tartunnan lähde.

Kaikkiaan 26 tartuntaa voidaan luokitella perheiden sisäisiksi tartunnoiksi. Ystävien ja tuttavien tapaamisista tuli kahdeksan tartuntaa. Viideltä eri työpaikalta kertyi kahdeksan tartuntaa. Kolmesta eri alakoulusta saatiin neljä tartuntaa ja päiväkodissa todettiin yksi tartunta. Vapaa-ajan harrastuksista tuli kaksi tartuntaa. Ulkomailta tuli viime viikolla kuusi tartuntaa.

Koronatilanne on kehittynyt Pirkanmaalla edelleen myönteiseen suuntaan. Koronan ilmaantuvuus sairaanhoitopiirin alueella on edellisen kahden viikon ajalta 28 tapausta 100 000 asukasta kohden. Positiivisten testitulosten osuus kuluneen viikon ajalta on 0,9 prosenttia Fimlabissa tutkituista näytteistä.

Pirkanmaalaisista 36 prosenttia on saanut ensimmäisen koronarokotuksen.