Pirkanmaan pandemiaohjausryhmän linjauksen mukaan yksityisissä tilaisuuksissa voi olla jatkossa 50 henkilöä kerrallaan.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston linjasi niin ikään keskiviikkona, että Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella osallistujamäärä rajoitetaan enintään 50 henkilöön 1. kesäkuuta saakka. Kokoontumisissa pitää noudattaa turvallisuusohjeita.

Pirkanmaan koronatilanne on viime viikosta kehittynyt edelleen parempaan suuntaan. Ilmaantuvuus oli viime viikon päättyessä 34 tartuntaa 100 000 asukasta kohden. Positiivisten osuus Fimlabissa testatuista on laskenut 0,7 prosenttiin. Pirkanmaa on kiihtymisvaiheessa.

– Yksityisetkin tilaisuudet tulee järjestää turvallisuusohjeita noudattaen, etenkin, jos joukossa on vielä rokottamattomia henkilöitä. Kahden metrin turvavälin noudattaminen on tärkeää muistaa edelleen myös työpaikoilla, joissa etätyötä ei voi tehdä, pandemiaohjausryhmä tähdentää.

Pandemiaohjausryhmän mukaan aikuisten ryhmissä tapahtuva harrastustoiminta on mahdollista käynnistää ulkona turvaohjeita noudattaen korkeintaan 50 henkilön ryhmissä. Aikuisten ryhmäharrastustoimintaa sisätiloissa ei edelleenkään suositella.

Uimahallit ja maauimala voidaan avata eläkkeellä oleville. Asiakasmäärä tulee sopeuttaa niin, että turvavälit voidaan säilyttää myös pesu- ja pukuhuonetiloissa.

Lasten ja nuorten liikuntaharrastuksissa voidaan käynnistää sarja- ja kilpailutoiminta ulkotiloissa. Sisätiloissa lapset ja nuoret voivat harrastaa korkeintaan 20 henkilön ryhmissä, kunhan noudatetaan muilta osin THL:n ja OKM:n turvallisuusohjetta.

Viime viikolla Pirkanmaalla todettiin 84 tartuntaa. Tartuntojen lähteistä pystyttiin selvittämään 76 prosenttia.