Kauppakeskus Elon aulan liiketilassa järjestetään vinyyli- ja cd-levyjen pop up -myynti tämän viikon keskiviikkona ja torstaina.

Myyntitapahtuman järjestää MT record.fi ja musiikkigenreistä tarjolla on muun muassa. rockia, poppia, jazzia, progea, avantgardea, free jazzia sekä metallia.

Pop upin järjestäjä Marko Tuominen kertoo, että myytävänä on sekä cd-levyjä että vinyylejä, joiden suosio on viime vuonna kasvanut huomattavasti.

– Vinyylilevyjen manattiin jo häviävän joitakin vuosia sitten, mutta kiinnostus on virinnyt uudelleen. Sen sijaan CD-levyn katoamista arvuutellaan tällä hetkellä, mutta ainakin levytapahtumissa vielä hieman alle puolet tarjonnasta on laserajan ihmeelle präntättyä musiikkia, joten ei syytä huoleen; tämäkin formaatti on keskuudessamme vielä pitkään.