Tervehdys kaikki ylöjärveläiset!

Arki ja tekeminen kasvattavat ja opettavat. Olen ollut tavalla tai toisella yhteisten asioiden kanssa tekemisistä vuodesta 1985 lähtien. Pidän ratkaisevan arvokkaana ruohonjuuritason tuntemista, koska kaikki päätökset konkretisoituvat kuntalaisten elämään.

Olen ollut aina kiinnostunut ja innostunut yhteiskunnasta. Tämä viehätys johdatti minut kunnallisvaltuutetuksi vuonna 1989. Kurun kunnanvaltuusto tarjosi 20 vuoden ajan näköalapaikan perinteisen maatalouspitäjän moninaisten asioiden hoitamiseen. Sain toimia tuosta ajasta 12 vuotta kunnanvaltuuston puheejohtajana. Siinä tehtävässä minulla oli keskeinen rooli, kun Kuru ja Ylöjärvi neuvottelivat kuntaliitoksesta ja toteuttivat sen.

Suur-Ylöjärven luottamusmiehenä saan olla mukana käsiteltävien asioiden runsaudensarvessa. Kurun ja Viljakkalan eli liitoskuntien näkökulmat ovat merkityksellisiä; ne on taidettava asemoida koko Ylöjärven elämänpiiriin ja kehykseen. Vuosina 2009–2016 toimin kaupunginvaltuuston varapuheenjohtajana. Silloin osallistuin myös kaupunginhallituksen kokouksiin. Tällä kaudella olen ollut kaupunginhallituksessa varajäsenenä.

Ylöjärvi on vahva kaupunki, ja sillä on kestävät hartiat. Arvostan suuresti Pirkanmaan liiton näkemyksellistä ja innovatiivista toimintakulttuuria. Maakuntahallitus, maakuntavaltuusto sekä maakuntaliiton erittäin pätevä henkilökunta maakuntajohtaja Esa Halmeen johdolla tekevät korvaamattoman arvokasta työtä koko maakunnan parhaaksi. Luottamusmiestoiminnalleni oli iso avu toimia vuodesta 1993 vuoteen 2012 maakuntavaltuutettuna.

Kasvu ja kehitys säteilevät koko kunnan alueelle. Kun Ylöjärven kuntakeskuksella menee hyvin, pullat ovat turvallisesti uunissa myös Kurun sekä Viljakkalan alueilla. Kaiken toiminnan perustana on vahva talous. Siksi on välttämätöntä, että Ylöjärvi pidättäytyy mukana Tampereen kaupunkiseudun kehityksen vauhdissa. Ratikkahanke ja Mäkkylän peltojen kehittäminen ovat kaikkien ylöjärveläisten etu.

Otanpa esille Kurun lähitulevaisuuden. Me odotamme yhtenäiskoulumme remonttia, joka investointisuunnitelman mukaan toteutetaan vuosina 2024–2025. Tämä hanke on historiallinen. Lisäksi Kurun urheilutalon saneeraus on saatava samaan ajankohtaan. Myös Kurun keskusta-alueen uusi asemakaava on tae seudun paremmasta tulevaisuudesta. Uskon, että Kuru laadukkaine lähipalveluineen on kiinnostava omakotirakentajien ja -asujien keskuudessa.

Ylöjärvi on suuri kesämökkipaikkakunta. Korona-aika on tuonut monet mökkiläiset vakituisiksi asukkaiksi Ylöjärvelle. Moni on pidentänyt kesäasuntokauttaan. Ylöjärven onkin syytä tarkistaa ripeästi rakennusjärjestystään ja mahdollistaa kesäasuntojen muuttaminen läpivuotisiksi kodeiksi.

Ylöjärvellä aloittaa uuden valtuustokauden myötä hyvinvointilautakunta. Sen painoarvo on suuri. On muistettava, että juuri hyvinvointilautakunta on tiiviissä vuoropuhelussa kaupunkilaisten, asukkaiden kanssa. Nyt päättäjien on turvattava, että uutukainen lautakunta saa riittävän suuren talousarvion eli riittävät eurot käyttöönsä. Näen, että ihmisten aktivoiminen tuo tuloksia monella rintamalla, esimerkiksi terveyden saralla.

Toimin vapaa-aikalautakunnan puheenjohtajana. Tämä on antoisa ja innostava tehtävä nuorekkaassa kaupungissa. Hyvinvointilautakunta koostuu asukaslautakunnasta ja vapaa-aikalautakunnasta. Niiden niputtaminen edistää kaupunkilaisten arjen asioiden sujuvuutta. Minua kiinnostaisi johtaa tätä uutta lautakuntaa.

Yrittäjyys on yhteiskunnan kivijalka. Olen toiminut pitkän aikaa Kurun Yrittäjät ry:n hallituksen puheenjohtajana. Kurulaisilla yrittäjillä on vahva me-henki ja alueen yrittäjäkenttä on monipuolinen. Ylöjärvi on onnistunut kiitettävästi elinkeinopolitiikkansa toteuttamisessa. Ylöjärven Yrityspalvelu Oy tekee valtakunnallisesti katsottuna edistyksellistä työtä.

Ylöjärvi on tulevaisuudessakin mahdollisuuksien kasvupaikkakunta. Haluan olla luomassa ja rakentamassa tätä kehitystarinaa.

Tapani Tienari

Kaupunginvaltuutettu, Kuntavaaliehdokas, Kokoomus, Kuru