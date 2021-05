Parasta kesässä on lämmin sää, sekä perheen ja ystävien kanssa omassa puutarhassa vietetyt illanistujaiset. Oma piha ja terassi taittuu helposti kesäkeittiöksi jo pelkän ruokailuryhmän ja grilliosaston avulla. Tilan viihtyisyyttä ja suojaisuutta voidaan kuitenkin parantaa helposti paviljongin tai juhlateltan avulla. Katoksen ansiosta et ole säiden armoilla.

Paviljonki vai juhlateltta?

Se, sopiiko teille paremmin paviljonki vai juhlateltta, riippuu lähinnä omasta mausta, mutta myös tilankäytöllä on oma osuutensa oikean katoksen valinnassa.

Paviljongit (linkki: https://preeco.fi/696-paviljonki ) ovat upeita katoksia, joita on saatavilla useissa eri väreissä ja malleissa. Useimmiten paviljongeissa on teräksinen tai alumiininen runko, joka katetaan kankailla. Usein paviljongeissa on myös erikseen suljettavat sivuseinät, ja joissain malleissa myös hyttysverkot, jotka voidaan sulkea erikseen.

Paviljonki tarjoaa täydellisen katoksen puutarhaan ja terassille, kun haluat tilan joka on helppo suojata katseilta, tuulelta sekä taivaalta tippuvalta roskalta.

Juhlateltat (linkki: https://preeco.fi/69-juhlateltat ) sopivat monipuolisesti kotipihalle, messuille sekä torikäyttöön. Juhlateltta on tuttu näky myös erilaisista juhlatilaisuuksista, ja ne tarjoavatkin mahtavat puitteet järjestää vaikka ylioppilasjuhlat omassa puutarhassa.

Juhlatelttojen rungot on suunniteltu nopeasti kasattavaksi, jonka takia ne on helppo ottaa käyttöön missä tahansa. Varsinkin pop-up runkoiset juhlateltat voidaan nopeasti pystyttää vaikka urheilutapahtumaan, ja tapahtuman jälkeen purkaa ja pakata näppärästi kuljetettavaksi.

Juhlatelttojen runko on usein alumiinia, joka tekee siitä entistä helpomman kuljettaa. Alumiini on terästä huomattavasti kevyempi, mutta tarjoaa vastaavan tukevuuden. Niin juhlatelttoja kuin paviljonkejakin voidaan helposti lisätukea telttapainoilla.

Juhlatelttojen suljettavia ja erikseen irrotettavia seiniä koristaa läpinäkyvät ikkunat. Näin tila pysyy valoisana ja viihtyisänä, mutta samalla kaikki ovat suojassa tuulelta ja sateelta.

Paviljonkia tai juhlatelttaa ostaessa kannattaa kiinnittää huomiota niiden materiaaleihin, lumikuormankestoon ja vedenpitävyyteen. Osa malleista on vedenkestäviä, mutta eivät vedenpitäviä. Vedenkestävä juhlateltta suojaa pieneltä sateelta, mutta ei täysin pysäytä kovempaa sadetta.

Paviljongit ja juhlateltat edullisesti verkkokaupasta

Preeco Trading Oy:n verkkokaupasta Preeco.fi on nopeasti kasvanut yksi Suomen suosituimmista kesäkalusteiden verkkokaupasta. Opiskelijakaverusten kesätyöhankkeesta ponnistanut yritys on kasvattanut jatkuvasti valikoimaansa myös juhlatelttojen ja paviljonkien osalta. Tuotteita pyritään myös jatkuvasti kehittämään entistä paremmiksi.

