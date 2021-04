30 vuotta raikasvetisiä porakaivoja GreenHeatilta, Pirkanmaan Porakaivo Oy:ltä

Omakotitalossasi, kakkoskodissasi – kesäpaikassasi elämä on huoletonta, sujuvaa ja raikasta, kun vesiasiat ovat kunnossa.

Pirkanmaan Porakaivo Oy / GREENHEAT on hankkinut 30 toimintavuotensa aikana vahvan kokemuksen ja kiitettävän tietotaidon erilaisten porakaivojen tekemisestä. Olemme poranneet jo kaiken kaikkiaan noin 10 000 käyttövesikaivoa. Asiaan ja alaan perehtyneisyytemme on synnyttänyt muun muassa huippusuositun GreenHeat-Mökkiporakaivon.

Meillä työskentelee porakaivojen kovat ammattilaiset. Työt hoidetaan säntillisesti ja laadukkaasti. Tekemisen korkea taso on ohjenuorana ensiyhteydenotosta valmiin työn luovuttamiseen asti.

Kaivosta on pidettävä hyvää huolta. Olemme vakaa ja turvallinen yhteistyökumppani. Olemme apunasi myös kaivojen huolloissa.

Valitse aito pirkanmaalainen vaihtoehto, niin pysyt raikkaassa ja hyvänmakuisessa vedessä.

Kaivontekijäkonkari Vesa Purakasmäki on porannut kaivoja vuodesta 1989 lähtien

GREENHEAT / Pirkanmaan Porakaivo Oy:ssä työskentelevä Vesa Purakasmäki on alansa vankka ammattilainen. Mies on porannut kaivoja jo 32 vuoden ajan, vuodesta 1989 lähtien.

Purakasmäki sanoo, että kaivojen tekeminen on tarjonnut hänelle erittäin mielenkiintoisen leipätyön ja avannut ikkunat moni-ilmeiseen veden etsimisen maailmaan.

– Maisemat vaihtuvat, ja joka päivä edessäni ovat uudet haasteet, hän iloitsee.

Purakasmäellä on arvokas ohje kaivonhankkijoille.

– Valitse ammattilainen, jolla on asiantuntemus, kokemus sekä osaaminen. Kaivontekijän on oltava myös luotettava.

Purakasmäki nostaa kaivon poraamisesta erityisesti yhden tärkeän vaiheen esille.

– Poraaja on paljon vartijana, kun hän tekee päätöksiä työn edetessä pintavesieristyksen pituudesta sekä reiän syvyydestä veden tuoton ja veden tarpeen mukaan, hän kertoo.

Purakasmäki korostaa, että kaivo onnistuu, kun sen paikka valitaan oikein ja pintavesieristys tehdään suurella huolellisuudella.

Sisustussuunnittelija Milla Alftanin perhe hankki samalla kertaa mökkipora- ja omakotitalokaivon

”Vedensaanti takaa arjen sujumisen”

Helsinkiläisen sisustussuunnittelijan Milla Alftanin perhe on viettänyt koronavuoden aikana paljon aikaa Hämeenlinnan seudulla sijaitsevassa kakkosasunnossa. Maaseudun rauhassa on rantatontti, jonka partaalle perhe on rakentanut idyllisen talviasuttavan kakkoskodin.

Milla Alftan sanoo, että elämä rakennustyömaiden keskellä on sujunut hyvin, koska paikkojen vesiasiat ovat varmassa kunnossa.

– Mieheni surffaili verkossa, ja hän etsi kaivovaihtoehtoja. Löysimme yhteistyökumppaniksemme GREENHEATIN, jonka kaivontekijät hoitivat homman kiitettävästi kuntoon suunnittelusta viimeistelyyn saakka, hän kiittää.

Alftan muistuttaa, että jokapäiväisessä elämässä on paljon tilanteita, joissa vesi on suorastaan välttämättömyys.

– Peseytyminen, ruoanlaittaminen, pyykinpeseminen, pihaistutusten kasteleminen, puhumattakaan raikkaasta ja terveellisestä juomavedestä. Satsasimme niin mökkiporakaivoon kuin omakotitalokaivoonkin. Arkemme on toiminut erinomaisesti, kun elämä ja tekeminen ei ole jäänyt kiinni vedestä, hän teroittaa.

Alftan korostaa, että kesäpaikan merkitys ja käyttö ovat aivan eri luokkaa, kun sen vesihuolto on takuuvarmassa kunnossa.

– Vesi ja sen saatavuus sekä riittävyys korreloivat sataprosenttisesti elämänlaatuun, hän tiivistää.

Alftan suosittelee kaikille kaivoa miettiville yhteistyökumppaniksi 30 vuoden kokemuksen omaavaa GREENHEATIA.

Asiakkaiden antamia ruusuja:

”Mitään ei jäänyt puuttumaan, kaikki sujui mallikkaasti.”

”Kaikki meni kuin tanssi.”

”Kaivon tilaus ja ”paperihommat” kohteessa hoituivat sujuvasti.”

”Nopea yhteydenotto, katselmus / tarjous -käynti tuli nopeasti. Aikataulukin porauksen suhteen aikaistui sovitusta, se oli iloinen yllätys.”

”Selkeä hinnoittelu, hyvä palvelu, toimittajasta sai luotettavan kuvan.”

”Asiantunteva, palvelualtis ja ihmisläheinen paikalla käynyt myyjä.”

”Kaivo tuli nopeasti ja katsoimme yhdessä parhaan paikan käytön kannalta.”

