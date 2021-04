AutoFit-ketjuun kuuluvalla Autolähteen monimerkkihuollolla on tunnistettavat kasvot. Korjaamopäällikkö Riku Hietikko ja laaja ajoneuvoasentajien joukko takaavat, että henkilö- ja pakettiautojen huollot sekä korjaukset tehdään viimeisen päälle vastuullisesti ja laadukkaasti. Hyvä kello kuuluu kauaksi, ja suositus on tehokkain mainos. Työn laatuun tyytyväisestä ensikävijästä tulee kestoasiakas.

Autolähde on autokauppa ja autokorjaamo. Ne toimivat saman katon alla moderneissa tiloissa Teivossa Ylöjärven ja Tampereen rajamaastossa. Mansen keskustaan on vain 12 minuutin ajomatka, ja Ylöjärven keskustaan pääsee viidessä minuutissa. Sinivalkoisesta ilmeestään ja maailmastaan tunnettu autokauppa ja -korjaamo ovat koko ajan silmissä, sillä ne sijaitsevat vilkkaasti liikennöidyn Vaasantien varrella.

Riku Hietikko on konkari autokorjaamon kapteenina. Mies pitää tärkeänä, että hän tietää ja tuntee autohuollon ja -korjaamon arjen jokaista niissä olevaa tehtävää myöten. Työnjohtajana olevalla kympillä on oltava kannustava ote koko tiimiin. Työyhteisö puolestaan puhaltaa yhteen hiileen, ja tarpeen tullessa se ratkaisee vaikeimmankin haasteen yhdessä neuvoa pitäen.

Autolähteen autokorjaamon asiakas- ja huoltokokemuksesta halutaan uniikki ja päivän pelastava kokemus jokaiselle kävijälle. Autolähteeläiset tietävät, että heidän ja asiakkaiden keskeistä luottamusta rakennetaan niin töiden vastaanotossa kuin niiden luovutuksessa. Siksi kaikkien tilojen on oltava siistit ja tarkoituksenmukaiset. Aikataulujen on pidettävä.

Riku Hietikko vannoo avoimuuden, luotettavuuden ja hyvän vuoropuhelun nimeen. Hänen mielestään huollon tai korjauksen hinta on konkreettinen esimerkki asiasta, josta ei saa livetä. Toinen fakta on käytettävät osat, jotka ovat joko alkuperäisiä tai niitä vastaavia korkealaatuisia tuotteita.

– Asiakkaan on saatava täysi vaste euroilleen. On tärkeää, että asiakkaalle avataan selkeästi ja kerrotaan yksityiskohtaisesti, mitä kaikkea autolle on tehty. Muun muassa vuosihuollossa läpikäytävien asioiden luettelo on pitkä. Asioista puhuminen niiden oikeilla nimillä tekee asentajien työn näkyväksi ja vahvistaa toimialan arvostusta, hän sanoo.

– Me tarjoamme asiakkaillemme vain myönteisiä yllätyksiä. Esimerkiksi täytämme veloituksetta tuulilasin pesunestesäiliön, Hietikko tarkentaa.

– Huollon yhteydessä asentajat havainnoivat työstämistään autoista paljon tietoa. Kerromme asiakkaille, mihin heidän on hyvä varautua tai mitä pitäisi jonkin ajan kuluttua tehdä. Kannustamme oikea-aikaisiin ja ennakoiviin ratkaisuihin. Esimerkiksi, jos jarrut ovat vähissä, niistä huomautetaan. Asentajan läpivalaisu on kuin lääkärin läpivalaiseva katse: nämä huomattiin. Näin auto on käyttövarma, hän miettii.

Digiloikka etenee voimakkaasti myös autohuollossa ja -korjauksessa. Hietikon mukaan autoilijat saavat sähköisestä huoltokirjasta erittäin tärkeän työkalun. Kaikki huoltoihin ja korjauksiin liittyvät toimenpiteet päätyvät yhteen paikkaan.

Ajoneuvoasentajat ovat Autolähteen monimerkkikorjaamon selkäranka. Kovien ammattilaisten osaaminen hioutuu töitä tehdessä ja työkokemuksia jakaessa. Autonvalmistajat kehittävät koko ajan uusia ominaisuuksia ja toimintoja. Niiden kanssa tulee sinuiksi vain ja ainoastaan käytännön työtä tehden.

– Jokaisen uudenlaisen osan vaihtaminen tulee jokaiselle vuorollaan eteen. Kun homman tekee kerran, seuraavalla kerralla se tapahtuu ripeämmin ja lopulta rutiinilla, Hietikko muistuttaa.

Riku Hietikon mielestä monimerkkikorjaamossa on yksi hyvä piirre ylitse muiden. Asentajien työ on monipuolista ja mielenkiintoista.

– Teknillinen ajattelukyky ja rauhallisuus ovat menestyvän ajoneuvoasentajan tärkeitä avuja, Hietikko listaa.

Autolähteen autohuollot monimerkkikorjaamosta

– Kuulumme AutoFit-ketjuun

– Käytämme alkuperäisiä tai niitä vastaavia korkealaatuisia osia

– Määräaikaishuollot

– Ilmastointihuollot

– Jakopääremontit

– Jarruhuollot

– Autosähkötyöt

– Öljynvaihto

– Diagnostiikka

– Sijaisauto

– Mobilisoitu diagnostiikkapalvelu

YHTEYDET HUOLTOOMME:

040 840 2695 tai riku.hietikko@autolahde.fi