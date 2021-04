Tämän viikon torstaihin mennessä Ylöjärvellä on varmistettu yhteensä 245 koronatartuntaa.

THL:n ylläpitämään koronarekisteriin on merkitty tällä viikolla kaksi koronatartuntaa, joista viimeisin torstaina 22.4 . ja sitä ennen tiistaina 21.4.

Viime viikolla tartuntoja merkittiin tartuntatautirekisteriin kaksi kappaletta viikonlopun 17.-18.4. aikana, ja kaksi kappaletta keskiviikkona 14.4. ja tiistaina 13.4. yksi kappale.

Toissa viikolla tartuntoja lisättiin rekisteriin yhteensä seitsemän kappaletta: kolme viime viikonlopun aikana 10.-11-4., perjantaina 9.4. kaksi kappaletta, torstaina 8.4. yksi, keskiviikkona 7.4. ei yhtään ja tiistaina 6.4. yksi kappale.

Pääsiäisenä (pe 2.4.-ma 5.4.) rekisteriin merkittiin kolme uutta koronatartuntaa. Vielä pääsiäistä edeltävänä neljänä päivänä (ma 29.3.-to 1.4.) tartuntoja oli yhteensä 16 kappaletta. Sitä edellisellä viikolla (vko 12) tartuntoja merkattiin THL:n rekisteriin jopa 30 kappaletta.

Pirkanmaan ilmaantuvuusluvussa on ollut päiväkohtaista vaihtelua, mutta luku on pienentynyt viimeiset viikot. Tällä hetkellä ilmaantuvuus on 100 000 henkilöä kohden 66,2, kun 14 vuorokautta sitten se oli 82,42.

Tartuntojen hienoisesta laskusta huolimatta Pirkanmaa kuuluu edelleen koronaviruksen leviämisalueeseen.