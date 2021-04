Ylöjärvellä on varmistettu yhteensä 244 koronatartuntaa.

THL:n ylläpitämään koronarekisteriin on merkitty tällä viikolla yksi tartunta, joka lisättiin rekisteriin tiistaina 21.4. Tätä ennen kaksi tartuntaa merkittiin tartuntatautirekisteriin viikonlopun 17.-18.4. aikana.

Lisäksi uusia tartuntoja merkittiin rekisteriin kaksi kappaletta keskiviikkona 14.4. ja tiistaina 13.4. yksi kappale.

Toissa viikolla tartuntoja lisättiin rekisteriin yhteensä seitsemän kappaletta: kolme viime viikonlopun aikana 10.-11-4., perjantaina 9.4. kaksi kappaletta, torstaina 8.4. yksi, keskiviikkona 7.4. ei yhtään ja tiistaina 6.4. yksi kappale.

Pääsiäisenä (pe 2.4.-ma 5.4.) rekisteriin merkittiin kolme uutta koronatartuntaa. Vielä pääsiäistä edeltävänä neljänä päivänä (ma 29.3.-to 1.4.) tartuntoja oli yhteensä 16 kappaletta. Sitä edellisellä viikolla (vko 12) tartuntoja merkattiin THL:n rekisteriin jopa 30 kappaletta.

Pirkanmaan ilmaantuvuusluvussa on ollut päiväkohtaista vaihtelua, mutta luku on pienentynyt viimeiset viikot. Tällä hetkellä ilmaantuvuus on 100 000 henkilöä kohden 62,8, kun 14 vuorokautta sitten se oli 87,41.

Tartuntojen hienoisesta laskusta huolimatta Pirkanmaa kuuluu edelleen koronaviruksen leviämisalueeseen.

