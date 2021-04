Pirkanmaalle tulossa ruohikkopalovaroitus, tiedottaa Pirkanmaan pelastuslaitos.

Nopeasti talven jäljiltä kuivunut maasto on nyt erityisen herkästi syttyvää. Pirkanmaalle on viikonlopuksi tulossa ruohikkopalovaroitus, mikä tarkoittaa sitä, että avotulen teko maastoon on kielletty. Pirkanmaalla onkin jo ollut huolimattomasta tulen käsittelystä aiheutuneita maastopaloja.

Ilmatieteen laitoksen antama ruohikkopalovaroitus kieltää avotulen tekemisen metsään tai sen välittömään läheisyyteen. Avotulella tarkoitetaan tulta, joka voi levitä ympäristöön.

Avotulta ovat esimerkiksi nuotio, risujen poltto, juhannuskokko ja kulotus. Useissa kunnissa on risujen, hakkuujätteiden ja lehtien avopoltto nuotiolla, tynnyrissä tai muussa vastaavassa astiassa kokonaan kielletty taajama-alueella. Ennen risujen polttoa onkin avotulen teon luvallisuus selvitettävä.

Vaikka avotulen tekemisestä ei tarvitse ilmoittaa viranomaiselle, jos kyseessä ei ole metsänhoidollinen kulotus tai jokin muu iso nurmialueen kulotus, vastuu on aina sytyttäjällä.

Avotulen tekeminen keväällä on aina riski, sillä maasto on kuivimmillaan. Usein harmittomaksi mielletty risujen ja oksien poltto saattaa ryöstäytyä suureksi maasto- tai metsäpaloksi.