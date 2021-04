Pääsiäisen alla Pirkanmaan paikallislehdissä ilmestynyt haastatteluni ”Pääsiäistä ei voi peruuttaa” on kirvoittanut jokusen hämmästyneen yhteydenoton. Koska olen vasta aloittanut uudessa seurakunnassa ja kyseinen lehtijuttu on samalla esittäytymiseni lukuisille alueen ihmisille, koen tarpeelliseksi hälventää hämmennystä.

Kysymyksiä herättäneet kaksi lausetta kuuluvat jutussa seuraavasti:

”Isä Tuomas Kallosen mukaan esimerkiksi avioliittoon aikovat pystyvät lykkäämään vihkimistä ja häitä.

– Pariskunnat voivat tehdä lapset alta pois, ja elämä jatkuu normaalia elämänpiiriä varrotessa.”

Poikkeuksellisesti en ehtinyt tarkistaa juttua ennen julkaisua. Muutoin ansiokkaassa jutussa tämä kohta antaa puheistani kovin erikoisen kuvan. Haastattelussa totesin, että pandemiankaan olosuhteissa joitakin kirkollisia toimituksia, kuten hautajaisia, ei vain voi siirtää. Vihkimisten kohdalla mahdollisuus on olemassa ja sitä monet käyttävät voidakseen pandemian väistyttyä juhlia tätä suurta tapahtumaa.

Mitä tulee ”lasten tekemiseen pois alta”, en ensinnäkään ikinä käyttäisi vakavissani tällaista ilmaisua. Lapset eivät ole mikään logistinen haaste, joka hoidetaan ”pois alta” jotakin tärkeämpää odotellessa. He ovat itsessään elämämme suurin lahja ja tehtävä, jonka mukaan pikemminkin kaiken muun elämässämme tulee venyä ja joustaa.

Mitä tulee avioliittoon vihkimisen ja perheen perustamisen järjestykseen, en missään nimessä kannusta sivuuttamaan tai lykkäämään vihkimistä. Avioliitto on perhe-elämän elintärkeä perusta ja vahvistus. Haastattelussa totesin, että nykyaikana monen kohdalla järjestys on toinen. Se on tosiasia, mutta ei tavoiteltava asia. Kannustan lämpimästi nuoria tai vanhempia pareja vahvistamaan liittonsa avioliitoksi. Koskaan se ei ole liian myöhäistä.

Kun nyt aloin selitellä, selittelenpä vielä hieman. Juttu päättyy raflaavaan lausahdukseeni ”Kasapanos saisi räjäyttää ajan hengen”.

Näin todella sanoin, mutta kasapanoksella viittasin pääsiäisen ilosanomaan, joka voi räjäyttää armottomalle kilpailulle ja tehokkuudelle perustuvan ajan hengen. Mikään muu ”räjähde” ei vie tätä maailmaa tippaakaan lähemmäs Jumalan valtakuntaa.

Jos siis joku askartelee nyt autotallissaan kasapanosta ajan henkeä vastaan, purkakoon sen kiireesti ja astukoon oman sydämensä taistelukentälle. Siellä käydään valon ja pimeyden taistelu, ja sinne putoaa pääsiäisenä elämän mullistava kirkas ilosanoma: Kristus nousi kuolleista!

Tuomas Kallonen

Pastori, Tampereen ortodoksisen seurakunnan II pappi