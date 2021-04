Me ylöjärveläiset perussuomalaiset tahdomme näyttää aktiivisuutemme, sitoutumisemme ja pitkäjänteisyytemme kotikaupunkimme ennakoitavassa ja vastuullisessa kehittämistyössä. (Meitä moititaan katteettomasti näköalattomuudesta, poukkoilevuudesta ja populismista.) Anna äänesi ja tukesi meidän kuntavaaliehdokkaillemme, niin näytämme kyntemme.

Vauhdikkaasta kasvustaan ja vakaasta kehittymisestään tunnettu Ylöjärvi tarvitsee nyt ennen kaikkea uskottavaa johtajuutta, joka perustuu demokratiaan, lakeihin ja hyviin tapoihin sekä vahvaan moraaliin. Kotikaupunkimme maine on palautettava, ja se tapahtuu tinkimättömällä yhteistyöllä. Pelinpolitiikan ja oman edun tavoittelemisen aika saa jäädä menneisyyteen.

Koko kunnan edun ajatteleminen on työmme keskiössä. Kaiken toiminnan perustana on järkevä taloudenpito. Palveluiden korkeasta tasosta on pidettävä kiinni. Asiat pystyy hoitamaan maalaisjärjellä.

Meidän ehdokkaillamme on tervettä järkeä ja asioiden tärkeysjärjestys kohdallaan.

Luodaan hyvinvointia ja vahvistetaan turvallisuutta.Käytetään paikallista ja kotimaista.

Sanotaan hyvästit hyvävelijärjestelmälle.

Me olemme valmiit kuntapäättäjäksi:

Ala-Nikkola Marja

Alhamo Juha

Heiska Mauri (v)

Hirsimäki Tuija

Hirvonen Marko

Lehti Inga

Jussila Jani

Jussila Jukka

Kolehmainen Toni (v)

Koponen Teemu

Koski Panu

Koskinen Minna

Kyllöinen Linda

Lehtinen Erkki

Lehtinen Minna

Lehtonen Tero

Leppälä Roy

Mustajärvi Heidi

Mäki-Ventelä Markku (v),

Niemi Jari

Nieminen Hermanni

Pajunen Henrik (v)

Pajunen Janne

Palmi Ari

Pelkonen Erja (v)

Rahkola Ari

Rahkola Ulla

Rauva Ville

Ruuska Hannu (v)

Saaristo Tomi (v)

Salminen Jan

Savio Sami (v)

Selin Janne

Siikaniva Riitta

Teivonen Juha

Tolvanen Janne

Viljanen Oskari

Vesanterä Jari

(v) = Ylöjärven kaupunginvaltuuston nykyinen jäsen.

KIINNOSTAAKO KUNTAVAALIEHDOKKUUS?

Ota yhteyttä: perussuomalaiset.ylojarvi@gmail.com