Nysse on tilannut kaikkiin liikenteessään käytössä oleviin busseihin valon avulla desinfioivan nanopinnoitteen.

Uuden tekniikan on tutkitusti todettu tuhoavan bakteereja ja viruksia tehokkaasti, ja antavan näin pitkäikäisen antimikrobisen suojan käsitellyille pinnoille.

Nanopinnoitteen toiminta perustuu valokatalyysiin.

Pinnoite asennetaan pinnoille ruiskuttamalla. Liuos sisältää vesiliukoista titaanidioksidia, hopeaioneja ja vettä. Pinnoiteratkaisu on ympäristöystävällinen, ja vaaraton niin ihmisille kuin eläimillekin.

Pinnoitteen desinfioiva vaikutus voidaan todentaa pintapuhtaustestillä. Käsittely muodostaa pinnoille pitkäaikaisen, puolesta vuodesta jopa vuoteen kestävän kalvon.

Työn toteuttaa Nanope Oy.

Nanopinnoite on jo tehty kaikkiin Paunun Nysse-busseihin. Muiden liikennöitsijöiden autot pinnoitetaan tämän ja ensi viikon aikana. Merkintänä käsittelystä autoihin liimataan tarra kuljettaja-aition seinään sekä keskiovien lähelle.

Bussien nanopinnoitus on jatkoa toimille, joilla Nysse pyrkii huolehtimaan matkustajien ja työntekijöiden turvallisuudesta koronapandemian aikana. Bussit siivotaan huolellisesti päivittäin ja ilmanvaihdon tehostamiseksi kuljettajia on ohjeistettu avaamaan kaikki ovet aina pysäkillä pysähtyessä.

Nyssen matkustajamäärä on tällä hetkellä noin 50 prosenttia verrattuna vuoden takaiseen tasoon. Tämä tarkoittaa sitä, että busseissa on pääsääntöisesti hyvin tilaa ja turvavälien pitäminen muihin matkustajiin onnistuu etenkin ruuhka-aikojen ulkopuolella. Ruuhkaisimpiin vuoroihin on lisätty liikennettä.

Myös maskien käyttö, hyvä käsihygienia ja turvavälien pitäminen ovat turvallisen matkustuksen kulmakiviä.