THL:n tartuntatautirekisteriin merkittiin pääsiäisenä (pe-ma) kolme uutta koronatartuntaa Ylöjärvelle ja tänään tiistaina 6.4. yksi uusi tartunta. Tartuntoja on nyt Ylöjärvellä yhteensä 232 kappaletta.

Tahti on hitaampi kuin viime viikkoina muuten, vaikkakin pyhät ovat saattaneet vaikuttaa sekä testeissä käymiseen että tapausten merkintään. Lähipäivät näyttävät, onko tartuntatilanne oikeasti Ylöjärvellä hidastunut, vai tuleeko uusia merkintöjä runsaasti viiveellä.

Pääsiäistä edeltäviä tartuntoja merkittiin rekisteriin seuraavasti: torstaina 1.4. yksi tartunta, sekä keskiviikkona 31.3. että tiistaina 30.3. molempina kuusi tartuntaa ja maanantaina 29.3. kolme tartuntaa.

Sitä edellisellä viikolla (vko 12) tartuntoja merkattiin THL:n rekisteriin jopa 30 kappaletta: Maanantaina 22.3. rekisteriin merkittiin kaksi tartuntaa. Tiistai 23.3. sen sijaan oli koko koronavuoden yksittäinen huippupäivä Ylöjärven tartunnoissa, kun rekisteriin merkittiin yhteensä 20 uutta tartuntaa. Keskiviikkona 24.3. rekisteriin merkittiin viisi uutta tartuntaa, torstaina 25.3. vain yksi tartunta, perjantaina ei yhtään ja viikonloppuna kaksi.

Pirkanmaan ilmaantuvuusluku on laskenut: luku on 100 000 henkilöä kohden nyt 82,8, kun se oli edellisen 14 vuorokauden jaksolla 106,81.

Koko maan luku on 134,5, kun se oli edellisen 14 vuorokauden aikana 173,3, ja Husin alueen luku on 261,4, mikä on niin ikään laskussa: edellisen 14 vuorokauden jaksolla luku oli vielä 346,90.

