Pirkanmaan alueellinen pandemiaohjausryhmä linjasi tiistaina, että yläkoulut ja toinen aste palaavat lähiopetukseen ensi tiistaista 6.4. alkaen. Pandemiaohjausryhmä kertoi lisäksi suosittavansa aluehallintovirastolle, että Pirkanmaalla otetaan käyttöön tartuntatautilain pykälä, joka sulkisi muun muassa kaikki liikuntatilat.

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on leviämisvaiheessa. Koronan ilmaantuvuus on kahden viikon ajalta 105 tartuntaa 100 000 asukasta kohden. Positiivisten testien osuus Fimlabissa testatuista on 2,9 prosenttia.

Uuden linjauksen mukaan viranomaisen päätöksellä suljettaisiin 5.–18.4. joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen ja muuhun vastaavaan urheiluun tai liikuntaan käytettävät sisätilat sekä kuntosalit ja muut vastaavat sisäliikuntatilat. Lisäksi suljettaisiin yleiset saunat ja uimahallien, maauimaloiden ja kylpylöiden allastilat sekä niiden välittömässä yhteydessä olevat pukuhuonetilat.

Sulku ulottuisi myös muun muassa tanssipaikkoihin ja kuorolaulutoimintaan, harrastajateatteriin sekä muuhun vastaavaan ryhmäharrastustoimintaan käytettäviin tiloihin sekä sisäleikkipuistoihin, sisäleikkipaikkoihin sekä kauppakeskusten yleisiin oleskelutiloihin.