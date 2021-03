Ylöjärven koronatilanne on kiihtynyt viimeisen viikon aikana.THL:n tartuntatautirekisteriin on merkitty Ylöjärvelle tällä viikolla yhteensä 28 koronatartuntaa.

Koronatapausten yhteismäärä on Ylöjärvellä nyt 210. Tällä viikolla THL:n rekisteriin on merkitty yhteensä 28 uutta tartuntaa, joista osa on saatettu varmistaa jo viime viikolla.

Tartuntoja on tällä viikolla merkitty rekisteriin seuraavanlaisesti: Maanantaina 22.3. rekisteriin merkittiin kaksi tartuntaa. Tiistai 23.3. sen sijaan oli koko koronavuoden yksittäinen huippupäivä Ylöjärven tartunnoissa, kun rekisteriin merkittiin yhteensä 20 uutta tartuntaa. Keskiviikkona 24.3. rekisteriin merkittiin puolestaan viisi uutta tartuntaa, torstaina 25.3. vain yksi tartunta.

Taysin mukaan Pirkanmaalla on varmistettu torstaina 25.3. yhteensä 46 koronavirustartuntaa. Keskiviikkona varmistettiin 50, tiistaina 11 ja maanantaina 18 tartuntaa.

Pirkanmaan ilmaantuvuusluku 100 000 henkilöä kohden on nyt 99,8. Kaksi viikkoa sitten ilmaantuvuusluku oli 72,99.

Tartuntatahti on ollut kova

Ylöjärven tartuntatahti on ollut kova viimeiset ajat.

Viime viikolla (vko 11) todettiin Ylöjärvellä enemmän koronatartuntoja kuin millään muulla viikolla noin vuoden sisään. Viime viikon saldo oli yhteensä 31 uutta tartuntaa. Edelliset ennätykset tehtiin edellisillä viikoilla eli viikoilla 10 ja 9. Näillä molemmilla viikoilla todettiin 16 uutta tartuntaa Ylöjärvelle.

Viime viikolla (11) todettiin tartuntoja seuraavasti: viikonloppuna 20.-21.3. kaksi, perjantaina 19.3. jopa kahdeksan, torstaina kuusi, keskiviikkona viisi, tiistaina 16.3. neljä kappaletta ja maanantaina kuusi.

Ennätysviikkoja edeltävällä viikolla (vko 8) tahti oli hiljaisempi: uusia tartuntoja varmistettiin Ylöjärvellä yhteensä seitsemän kappaletta.