Lasten Pirkkaset on Pirkanmaan kuntien yhteinen lastenkulttuurikuukausi, jonka aikana lastenkulttuuri näkyy ja kuuluu erityisen paljon ympäri Pirkanmaata. Helmikuun ajan ohjelmaa on tarjolla sekä virtuaalisesti että paikan päällä 0–12-vuotiaille lapsille sekä heidän perheilleen.

Ylöjärveltä luvassa on lasten tekemä Ylöjärvi jäässä -taidenäyttely sekä ylöjärveläisen lastenmusiikkiyhtye Orffien konsertti.

Yhtye kutsuu lapset ympäri Pirkanmaata virtuaalisesti mukaansa keikalle kirjasto Leijaan 28. helmikuuta kello 10 eteenpäin. Taidenäyttelyn ja Orffien keikan näet kaupungin Youtube-kanavalta.

Vuoden 2021 teema Käydään kylässä – etänä yhdessä kutsuu kaikkia virtuaalivierailulle Pirkanmaan eri kuntiin.

Ohjelmassa on mukana työpajoja, esityksiä ja konsertteja, joihin voi osallistua omalta kotisohvalta. Virtuaalinen vierailu on luvassa erityisesti kuntien omissa Käydään kylässä -tapahtumissa, joissa kutsutaan kaikki pirkanmaalaiset lapset virtuaalivierailulle. Perinteisesti mukana on myös ohjelmaa, johon voi osallistua paikan päällä rajoitusten sallimissa rajoissa.

Ohjelmaan voi tutustua osoitteessa www.lastenpirkkaset.fi. Huom! Muutokset ohjelmaan ovat mahdollisia.

Yhteisellä lastenkulttuurifestivaalilla tuodaan esiin Pirkanmaan eri kunnissa toteutettavaa lastenkulttuurityötä. Mukana ovat tänä vuonna Ikaalinen, Juupajoki, Kangasala, Lempäälä, Mänttä-Vilppula, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Sastamala, Tampere, Valkeakoski, Vesilahti ja Ylöjärvi. Suurin osa ohjelmasta on maksutonta.

Lasten Pirkkasia suunnitellaan ja kehitetään Pirkkaset-työryhmässä, joka koostuu kuntien kulttuurivastaavista, ja jota vetää Tampereen kaupunki.