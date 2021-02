Ylöjärvellä on varmistettu kolme uutta koronatartuntaa

THL:n tartuntatautirekisterin mukaan Ylöjärvellä on varmistettu yhteensä 115 koronavirustartuntaa. Tartuntatautirekisteriin lisätään kuntakohtaiset uudet tartunnat päivittäin klo 12.

Ylöjärvellä on varmistettu tällä viikolla yhteensä kolme uutta koronatartuntaa, jotka on lisätty THL:n tartuntatautirekisteriin torstaina 25.2. Yhteismäärä tartunnoissa on siis nyt 115.

Viimeksi uusista tartunnoista raportoitiin viime viikonloppuna (vk 7), jolloin rekisteriin lisättiin kaksi uutta tartuntaa.

Lisäksi toissa viikonloppuna (vk 6) lisättiin rekisteriin kolme kappaletta.

Viikolla 5 tartuntoja merkittiin rekisteriin niin ikään kolme kappaletta.

Lue myös: Riskiryhmään 1 kuuluvien 65–69-vuotiaiden koronarokotukset alkavat Ylöjärvellä maaliskuun alussa – Rokotusajat ovat nyt varattavissa