Koronarokotukset riskiryhmään 1 kuuluville 65–69-vuotiaille ylöjärveläisille alkavat tiistaina 2.3.2021, tiedottaa Ylöjärven kaupunki. Yli 80-vuotiaiden rokotukset jatkuvat normaaliin tapaan.

Ylöjärven kaupunki aloittaa maaliskuun alussa riskiryhmään 1 kuuluvien 65-69-vuotiaiden koronarokotukset.

THL:n listauksen mukaan riskiryhmään 1 kuuluvat ne henkilöt, joilla on vaikealle koronavirustaudille erittäin voimakkaasti altistava sairaus tai tila eli: elinsiirto tai kantasolusiirto, aktiivisessa hoidossa oleva syöpätauti, vaikea puolustusjärjestelmän häiriö, vaikea krooninen munuaissairaus, vaikea krooninen keuhkosairaus, lääkehoitoinen tyypin 2 diabetes tai Downin oireyhtymä.

Rokotusaika varataan puhelimitse koronarokotusten ajanvarausnumerosta 03 735 6702. Numero palvelee ma-pe klo 8-20, la-su klo 10-18.

Rokotukset annetaan Elon kauppakeskuksessa (Elotie 1) terveyskioskin viereisessä tilassa. Sisäänkäynti tilaan on ulkokautta (ensimmäinen ovi terveyskioskin sisäänkäynnistä vasemmalle, parkkialue 12:n kohdalla). Rokote on Astra Zenecan valmiste. Rokotuksen yhteydessä annetaan aika tehosterokotukseen, joka on 12 viikon päästä ensimmäisestä rokotuksesta.

Lisätietoja Ylöjärven kaupungin koronasokotuksista löydät osoitteesta www.ylojarvi.fi/koronarokotukset.

Ohjeita rokotukseen menevälle:

Tule rokotukseen vain terveenä ja etukäteen varatulle ajalle.

Käytä kasvomaskia ja desinfioi kädet rokotuspaikalle tullessasi ja sieltä lähtiessäsi.

Pidä muihin turvaväliä vähintään kaksi metriä.

Ota mukaan Kela-kortti ja ota kortti valmiiksi esille odottaessasi.

Pukeudu vaatteeseen, josta on helppo nostaa hiha ylös.

Jää rokotuksen jälkeen 15 minuutiksi rokotuspaikalle.

