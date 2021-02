Sisä-Suomen poliisi pyytää havaintoja tänään maanantaina Ylöjärven Vuorentaustasta kadonneesta naisesta.

Kadonnut on 69-vuotias. Hän on noin 150-senttinen, pitkä ja hoikka. Hän on pukeutunut sinertävään pippon, punaiseen takkiin, mustiin housuihin, mustiin kenkiin ja mahdollisest violetteihin lapasiin.

Poliisin mukaan nainen saattaa liikkua Ylöjärven ohella Tampereen keskustan alueella. Poliisi toivoo havaintoja hätänumeroon 112.