Ylöjärven kaupungin potilastietojärjestelmä vaihtuu reilun kuukauden päästä, maanantaina 22.3.2021 kello 7.

– Potilastietojärjestelmän vaihtuminen on iso muutos ja sitä on valmisteltu pitkään. Uusi järjestelmä on Pirkanmaan Alue-Pegasos, joka on jo käytössä useassa Pirkanmaan kunnassa, kertoo projektipäällikkö Minna-Maria Rantanen, joka koordinoi muutosprosessia Ylöjärvellä.

Potilastietojärjestelmän vaihtuminen vaikuttaa Ylöjärven terveyskeskuksen toimintaan keväällä ja asiakkaita pyydetään huomioimaan seuraavat asiat:

Viikoilla 12-13 eli 22.3. – 4.4. vastaanottotoiminta keskittyy kiireellistä hoitoa tarvitseviin. Reseptien uusinnassa voi olla viivettä.

Viikoilla 12-13 eli 22.3. – 4.4. vastaanotolle kannattaa ottaa mukaan valmiiksi täytetty lääkelista, mikäli suinkin mahdollista (tulosta lääkelistalomake tästä).

Kiireettömän vuositarkastusajan voi varata vasta toukokuun alusta alkaen.

Kannattaa myös huomioida eTerveyspalveluiden väliaikaiset rajoitukset. Käyttösopimusta ei voi tehdä sähköisesti 15.2.-22.3. klo 9. Myöskään muut eTerveyden sähköiset lomakkeet eivätkä web-viestit ole käytettävissä tänä aikana. Koko eTerveys on poissa käytöstä 18.3.-22.3. klo 9.

Samaan aikaan potilastietojärjestelmän muutoksen kanssa terveydenhuoltoa kuormittavat koronarokotukset.

– Toivomme asiakkailtamme ymmärrystä poikkeuksellisessa tilanteessa. Kiireellinen hoito on turvattu, mutta kiireettömän toiminnan osalta joudumme tekemään väliaikaisia järjestelyjä, toteaa ylilääkäri Teija Lahti Ylöjärven terveyskeskuksesta.

Yhdeksällä kunnalla sama järjestelmä

Pirkanmaalla yhdeksän kuntaa on ottanut tai ottamassa käyttöön yhteisen potilastietojärjestelmän, Pirkanmaan Alue-Pegasoksen. Kunnat ovat Akaa, Lempäälä, Orivesi, Punkalaidun, Sastamala, Tampere, Urjala, Valkeakoski ja Ylöjärvi.

Alue-Pegasos-hanke käynnistyi vuonna 2018 osana Pirkanmaan maakunta- ja sote-uudistusta. Yhdeksässä pirkanmaalaisessa kunnassa käytettiin samaa potilastietojärjestelmää, Pegasosta.

Järjestelmää käytettiin kuitenkin kunnissa hyvin eri tavoin, eivätkä järjestelmät keskustelleet keskenään. Hankkeen tavoitteena on ollut löytää Pegasos-potilastietojärjestelmän parhaimmat ominaisuudet ja tehokkaimmat tavat käyttää niitä.

Yhteinen potilastietojärjestelmä parantaa potilasturvallisuutta. Sen avulla tieto kulkee aiempaa paremmin hankkeen kuntien sekä kuntien ja sairaanhoitopiirin välillä. Yhteinen järjestelmä tuo myös säästöjä kustannuksiin, kun kunnat rakentavat yhdessä yhtä järjestelmää usean erillisen sijaan, jolloin esimerkiksi henkilöstön koulutukset, ohjeistukset ja järjestelmän päivitykset sekä teknisen alustan tuki voidaan järjestää keskitetysti.