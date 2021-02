Pirkanmaalla on todettu yhteensä kahdeksan muuntovirustapausta. Sairaanhoitopiirin epidemiatilanne ei edellytä koronarajoitusten kiristämistä.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella koronan ilmaantuvuusluku kahden viikon ajalta oli viime viikon päättyessä 48 tapausta 100 000 asukasta kohti. Positiivisten löydösten prosenttiosuus on 1,4 prosenttia. Pirkanmaalla on todettu yhteensä kahdeksan muuntovirustapausta. Näistä neljä on Iso-Britannian varianttia ja neljä Etelä-Afrikan varianttia. Puolet molempien virusmuunnosten tartunnoista on saatu ulkomailta.

Pirkanmaan pandemiaohjausryhmän linjaukset ovat voimassa 1. maaliskuuta asti eikä sairaanhoitopiirin epidemiatilanne edellytä nykyisten rajoitusten kiristämistä. Vuoden alusta käynnistynyt lasten ja nuorten harrastustoiminta ei ole aiheuttanut merkittävästi tartuntoja ja se voi jatkua nykymuotoisena. Koululaisten hiihtolomalla Pshp suosittelee vältettäväksi matkustamista koronan leviämisvaiheen alueille.

Viime viikolla uusia tartuntoja todettiin 134. Niistä 71 prosentin lähde pystyttiin jäljittämään. Suurin osa tartunnoista on peräisin Pirkanmaalta. Sairastuneista yli kolmasosa oli edeltävästi karanteenissa. Eniten tartuntoja oli 20-29-vuotiailla.

Jäljitetyistä 95:stä tapauksesta 35 tuli perheiden sisältä. Sukulaisten tai ystävien tapaamisesta tartunnan sai 18 henkilöä. Yksityisissä juhlissa sairastui 15 henkilöä. Työpaikalta tuli 12 tartuntaa kuudessa eri työpaikassa. Ulkomailta tuli viisi tartuntaa. Vapaa-ajan harrastuksista saatiin kolme ja baarista kaksi tapausta. Koulutartuntoja oli kaksi ja päiväkotitartuntoja yksi.