Toisia kunnioittaen uuteen valtuustokauteen: Valtuustossa täytyy sietää erilaisuutta ja erilaisia mielipiteitä

Kiitos Antti Järvensivu kirjoituksestasi Ylöjärven Uutisissa 20.1.2021. Olet oivaltanut juuri keskeisimmän asian, mihin kuntapolitiikka perustuu – valtuusto on leikkaus kuntalaisten edustamien ideologien kannattajista. Tätä asiaa täytyy kunnioittaa demokraattisessa valtiossa.

On tärkeä ymmärtää asian merkitys, koska jos valtuustoon lähtee motiivinaan muokata toisten ideologiaa, on ymmärtänyt asian aivan väärin ja saattaa turhautua työhönsä matkan varrella. Olen miettinyt, onko nykyisessä valtuustossa osalle edustajista käynyt näin?

Valtuustossa täytyy sietää erilaisuutta ja erilaisia mielipiteitä, niin kuin elämässä muutenkin. Hyvään yhteistyöhön kykenevä valtuusto on kuntalaisten etu. Jos valtuutettujen energia valuu toisten pilkkaamiseen ja jääräpäiseen vastustamiseen, ei energia enää riitä kaupunkimme palveluiden rakentamiseen.

Olen ollut valtuutettuna kaksi kautta ja nyt kolmannen varavaltuutettuna. Mielestäni jokaisella kaudella on ollut jotain haasteita ideologioiden törmäysten osalta, mutta tämän hetkinen valtuusto on mielestäni ollut poikkeuksellisen riitaisa. Sen vuoksi mietin jopa sitä, viitsinkö lähteä enää ehdolle ensi kaudelle. Halu vaikuttaa yhteisiin asioihin on kuitenkin niin suuri, että lupauduin ehdokkaaksi.

Toiveekkaana odotan, että nuoresta polvesta saisimme kanssaihmisiä kunnioittavia sekä vuorovaikutustaitoisia valtuutettuja lisää joka ryhmään. Siksi olin erityisen ilahtunut kirjoituksestasi.

Valtuutetuilta löytyy usein yhteinen tahtotila kaupungin palveluihin liittyviin asioihin ideologiasta riippumatta. Politiikka kuitenkin sotkee asiat usein sen vuoksi, että jokainen puolue tahtoisi ”omia” asian itselleen kalastellen tällä tavoin äänestäjien suosiota.

Sikäli myös äänestäjillä on vastuu: ei ehkä kannata äänestää sitä kovaäänisintä somessa huutelijaa, koska hänellä tuskin riittää rakentavaa näkökulmaa itse valtuustosalissakaan.

Lautakuntatoiminnassa puolestaan vallitsee usein hyvä keskusteluilmapiiri. Nämä kokoukset ovatkin yleisöltä suljettuja, joten poliittiseen peliin ei siellä ole niin suurta tarvetta. Toiveenani olisi saada samanlainen ilmapiiri myös valtuustosaliin. Uskon, että yhteistyöllä ja rakentavalla keskustelulla saisimme enemmän aikaan.

Leena Risku

varavaltuutettu (kesk.), sivistyslautakunnan jäsen, kuntavaaliehdokas