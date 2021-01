Ylöjärven kaupunki tarjoaa lukuisia eripituisia sijaisuuksia lähihoitajille, sairaanhoitajille ja sosionomeille sekä hoitotyön opiskelijoille perusturvaosaston eri yksiköissä kesällä 2021, tiedottaa kaupunki.

Kaupungin mukaan kesätyöläinen voi vaikuttaa työvuoroihinsa.

Perusturvaosastolla työskentelevillä tulee olla tartuntatautilain edellyttämä rokotesuoja. Opiskelijan tulee täyttää seuraavat kriteerit täysi-ikäisyyden lisäksi:

Sairaanhoitajaopiskelija: Sairaanhoitajan sijaisena voi toimia, kun opinnoista on suoritettu vähintään 140 opistopistettä ja opiskelun aloittamisesta on alle 10 vuotta. Lähihoitajan sijaisena voi toimia, kun on suorittanut vähintään 60 opintopistettä.

Lähihoitajaopiskelija: Voi toimia lähihoitajan sijaisena, kun on suorittanut opinnoista vähintään 2/3.

Tulostettava tiedote:

