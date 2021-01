THL:n tartuntatautirekisterin mukaan Ylöjärvellä varmistettujen koronavirustartuntojen yhteismäärä on nyt 98. Rekisteriin on lisätty kaksi uutta tartuntaa torstaina 21.1. Rekisteriin lisätään uudet kuntakohtaiset tartunnat päivittäin klo 12.

Koronatartuntoja on varmistettu Ylöjärvellä maltillisesti. THL:n ylläpitämän tartuntatautirekisterin mukaan Ylöjärvellä on varmistettu reilun kahden viikon aikana yhteensä kolme koronavirustartuntaa. Tartuntojen yhteismäärä on nyt 98.

Tartunnoista kaksi viimeisintä lisättiin rekisteriin tämän viikon (vk 3) torstaina 21. tammikuuta.

Tätä ennen rekisteriin lisättiin yksi tartunta viikko sitten (vk 2) torstaina 14. tammikuuta.

Ennen viime viikon torstaina Ylöjärvelle ei ollut merkitty uusia koronatartuntona yhdeksään päivään: yksi tartunta merkittiin rekisteriin viikolla 1 maanantaina 4. tammikuuta.

Vaikka Ylöjärven tautitilanne näyttää rauhoittuneen, oli tilanne tyystin eri joulu-tammikuun vaihteessa.

Lue myös: Koronarokotukset: Yli 80-vuotiaita aletaan rokottaa terveyskeskuksessa ensi viikolla – Kurun ja Viljakkalan rokotuspäivistä tiedotetaan erikseen

Yli 80-vuotiaiden rokotukset alkavat ensi viikolla

Tiistaina 26. tammikuuta kaupunki alkaa rokottaa 80 vuotta täyttäneitä omaishoidon ja kotihoidon asiakkaita sekä muita 80 vuotta täyttäneitä (vuonna 1940 ja sitä aikaisemmin syntyneitä).

Rokotusvuorossa olevat voivat varata ajan itse tai omaisen avustuksella joko puhelimitse tai netissä torstaista 21.1. alkaen.

Tarvittaessa kotihoito ja omaishoito avustavat asiakkaitaan ajanvarauksessa. Kotihoito jakaa lisäksi kirjallisen rokotetiedotteen asiakkailleen, jakelu alkaa 22.1.

Kurussa ja Viljakkalassa tullaan järjestämään rokotuspäiviä, joista kaupunki tiedottaa myöhemmin.

Rokotusten ajanvarauksesta ja muusta voit lukea lisää täältä.