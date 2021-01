Elisan mobiili- ja kiinteän verkon yhteyksiä on parannettu Ylöjärvellä ja lisäksi avattiin 5G-verkko.

Elisa on parantanut mobiili- ja kiinteän verkon yhteyksiään viimeisen puolen vuoden aikana Ylöjärvellä muun muassa Metsäkylässä.

Parannustöiden yhteydessä mobiiliverkon kapasiteettia on parannettu ja mahdollisuus hankkia kotiin kiinteä yhteys on nyt alueella entistä useammalla.

Lisäksi Elisa on rakentanut alueelle uuden sukupolven 5G-verkkoa, joka mahdollistaa jopa 10 kertaa aiempaa nopeammat mobiiliyhteydet. Ylöjärven 5G-verkko kattaa muun muassa Vuorentaustan Hatolan ja Siivikkalan Vasaman alueita.

Mobiilidatan käyttö on lisääntynyt alueella normaaliakin vauhdikkaammin poikkeustilanteesta johtuen.

– Korona-aika on luonnollisesti lisännyt kotona vietettyä aikaa. Kotona tehdään töitä, opiskellaan ja vietetään vapaa-aikaa, mikä on lisännyt mobiilidatan käyttöä merkittävästi. Pirkanmaan alueella mobiiliverkossa käytetyn datan määrä on kasvanut jopa yli 30 % verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan, Elisan Hämeen aluejohtaja Kalle Lehtinen sanoo.