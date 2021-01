Vastine Pelkoselle ja Antilalle: Kokoomus toivoi selvitykselle työrauhaa

Kaupunginhallitus on tehnyt yksimielisesti päätöksen kaupungin johtamisen selvityksestä, eikä kyse ole mistään yksittäisten henkilöiden häärimisestä. Niin kaupunginhallitus, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, kuin kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtajakin nauttivat kokoomuksen valtuustoryhmän luottamusta.

Kokoomuksen valtuustoryhmässä nähtiin jo alusta asti tämä kritiikkiä aiheuttanut yhden valtuutetun esteelliseksi toteaminen. Kokoomuksen valtuustoryhmä on edelleen sitä mieltä, että politiikassa jääväyskynnyksen tulee olla matala päätöksenteon yleisen uskottavuuden turvaamiseksi.

Kaupunginhallituksen nimittämä valmisteluryhmä sopi yhdessä haastateltavat henkilöt. Haastattelusta haluttiin tehdä mahdollisimman kattava, ja yhdessä sovittiin ketkä haastatteluun kutsutaan. Edes valmistelutyöryhmällä ei ole tietoa siitä, ketkä haastatteluun suostuivat osallistumaan, koska haastateltaville haluttiin turvata anonymiteetti. Se on tosin osaltaan vaarantunut, koska haastateltavien

nimet vuodettiin julkisuuteen.

Ylöjärven kaupungin strategian pääpilareita on kehitysrohkeus. Jos kaupunginhallitukselle tulee tietoa siitä, että johtamisessa on kehitettävää, on kaupunginhallituksen työnantajan edustajana pakko reagoida asiaan. Se ei ole vapaaehtoista, vaikka selvittäminen ei helpoin ja mukavin ratkaisu olisikaan.

Selvityksen tulokset saadaan tietoon torstaina 7.1. On todella hienoa, että meillä on silloin erilaisten ja kattavien mielipiteiden perusteella aikaansaatu näkemys, jossa näkyvät sekä onnistumiset, että kehittämisen kohteet.

Kaupunginhallituksella on kuntalain mukaan velvollisuus toimia vastuullisesti tällaisissakin tilanteissa, ja kaupunginhallituksen enemmistö on toiminut tässä tilanteessa vastuullisesti.

Kokoomuksen arvoihin ja politiikkaan kuuluu muun muassa se, että vaikeitakaan asioita ei lakaista maton alle, vaan niihin on puututtava ja etsittävä yhdessä ratkaisut. Kokoomuksen valtuustoryhmä suhtautuu positiivisesti kaikkiin johtamisen selvityksiin.

kokoomuksen valtuustoryhmä,

kokoomuksen Ylöjärven kunnallisjärjestö ry