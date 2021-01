Pirkanmaan pandemiaohjausryhmä päätti tiistaina pitää nykyiset koronasuositukset voimassa toistaiseksi, lukuun ottamatta lasten ja nuorten harrastustoimintaa.

10. tammikuuta alkaen alle 20-vuotiaiden lasten ja nuorten harrastustoiminta voidaan käynnistää korkeintaan kymmenen henkilön ryhmissä aluehallintoviraston kokoontumisrajoitusta noudattaen.

Pandemiaohjausryhmä muistuttaa, että Pirkanmaan sairaanhoitopiirin koronatilanne on myönteisestä kehityksestä huolimatta edelleen kiihtymisvaiheessa. Koronatartuntojen kahden viikon ilmaantuvuusluku on nyt 29 tartuntaa 100 000 asukasta kohden. Positiivisten löydösten prosenttiosuus Fimlabin tutkimuksissa on 1,3 prosenttia.

Näytteenottoon hakeutuneiden määrä on selvästi alhaisempi kuin joulun alla. Toistaiseksi ei tiedetä, onko kyse todellisesta hengitysinfektioiden määrän vähenemisestä vai lomien aiheuttamasta viiveestä näytteenottoon hakeutumisessa.

Perusopetus ja toisen asteen opetus käynnistetään lähiopetuksena ja siirretään tarvittaessa tapauskohtaisesti kouluittain etäopetukseen. Toisella asteella suositellaan edelleen maskien käyttöä.

Muita Pirkanmaan linjauksia tarkastellaan seuraavan kerran 11. tammikuuta. Kokoontumisrajoitukset ovat voimassa 17. tammikuuta saakka.