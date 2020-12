Yhteiskunta tarvitsee monipuolisen median: Sanomalehdistöllä merkittävä vaikutus keskusteluun

Suomalaisella sanomalehdistöllä on merkittävä vaikutus yhteiskunnalliseen keskusteluun. Lähes kaikki suomalaiset (87 prosenttia) ovat sitä mieltä, että demokraattinen yhteiskunta tarvitsee monipuolisen median. Yhtä moni toteaa, että suomalaisella sanomalehdistöllä on merkittävä vaikutus yhteiskunnalliseen keskusteluun. Asia selviää Uutismedian liiton teettämästä tutkimuksesta.

Suomalaisilla on myös yhtenäinen näkemys siitä, että yhteiskuntamme heikkenee, jos kotimainen uutistarjonta yksipuolistuu (80 prosenttia). Suomalaisten mielestä eriarvoistumisen estämisessä tärkeää on sisällön tasapuolinen ja kattava jakaminen.

Lähes kaikille (87 prosenttia) suomalaisille on myös tärkeää, että media kertoo lähiympäristön tapahtumista. Paikallisuuden merkitys on kasvanut vuodesta 2014 peräti 17 prosenttiyksikköä. Viimeisen vuoden aikana korkea taso on säilynyt ennallaan.

– Kun kiinnostus yhteiskunnallisiin asioihin ja politiikkaan on kasvanut merkittävästi ja toisaalta paikallisuutta pidetään erittäin tärkeänä, niin kevään paikallisuutisointi tulee olemaan erityisen mielenkiintoista seurattavaa. Kuntavaalit toteutetaan korona-ajan turvallisuusvaatimuksia noudattaen ja toivottavasti tähän turvallisuuteen liittyy myös vihapuheen ja väkivallan poissaolo, Uutismedian liiton markkinointi- ja tutkimusjohtaja Sirpa Kirjonen sanoo.