Tätä vuotta 2020 on koronavirustilanteen vuoksi vietetty poikkeuksellisissa oloissa. Maailman terveysjärjestö WHO julisti koronavirusepidemian pandemiaksi 11.3.2020. Maan hallitus totesi 16.3.2020, että Suomessa vallitsevat koronavirustilanteen vuoksi poikkeusolot. Valtioneuvosto antoi samassa yhteydessä linjaukset tilanteessa etenemiseksi. Päätökset ja suositukset todettiin saatettavan voimaan valmiuslain, tartuntatautilain ja muun lainsäädännön mukaisesti. Toukokuun alussa valtioneuvosto ilmoitti pandemiatilanteen vuoksi aiemmin asetettujen eri rajoitusten asteittaisesta purkamisesta ja lieventämisestä. Kesällä tartuntatilanne pysyi hyvin rauhallisena, mutta nyt syksyllä on tartuntojen määrä taas ollut kasvussa. Uusia toimenpiteitä koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi on otettu käyttöön.

Ylöjärven kaupunki on seurannut aktiivisesti koronavirustilanteen etenemistä ja reagoinut tilanteeseen asianmukaisella tavalla maan hallituksen ja eri viranomaistahojen toimenpiteet ja määräykset huomioiden. Kaikissa koronaviruskriisin vaiheissa on pyritty huolehtimaan oikea-aikaisesta, riittävästä ja monikanavaisesta viestinnästä. Koronatilanteen hoito kuitenkin jatkuu ja vaatii meiltä kaikilta edelleen jaksamista.

Poikkeuksellinen tilanne on vaikuttanut myös kaupungin talouteen ja toimintaan. Vaikka tämän vuoden tuloksen ennustetaan vielä olevan ylijäämäinen, on ensi vuoden talousarvio tällä kertaa laadittu alijäämäiseksi. Kaupungin hyvän taloudellisen pohjan ja pitkäjänteisen taloudenhoidon johdosta tämä on kaupungille nyt mahdollista.

Erityisen huomion kohteena on ollut henkilöstö, jonka työhyvinvoinnista on vaikeina aikoina pyritty eri tavoin huolehtimaan. Kaupunki ei taloudellisilla perusteilla lomauttanut henkilöstöään, minkä lisäksi tänä vuonna henkilöstön työhyvinvointia tuettiin ylimääräisellä 175 000 euron määrärahalla. Vuoropuhelu ja yhteistyö henkilöstöä edustavien järjestöjen kanssa on ollut tiivistä ja hyvää. Ensi vuonna käynnistyy muun ohella kaupungin henkilöstöohjelman painopisteiden mukaisesti uusi esimieskoulutusohjelma esimiestyön kehittämiseksi ja tukemiseksi. Henkilöstö ansaitseekin ison kiitoksen erinomaisesta työstä vaikeina aikoina.

Kaupunki edelleen kiihdyttää keskustan kehittämisestä. Työtä jatketaan tänä vuonna hyväksytyn keskustan kehittämisen loppuraportin linjausten pohjalta. Teivon-Mäkkylän alueen kehittäminen jatkuu ja yleiskaavatyö alueen osalta käynnistyy. Keskustan täydennysrakentaminen jatkuu ja raitiotien suunnittelua edistetään nyt valmistumassa olevan yleissuunnitelman pohjalta. Myös Räikän aluetta kehitetään edelleen ja puuterminaalin siirtosuunnittelua jatketaan valtion kanssa. Syksyllä valtion kanssa allekirjoitettu mal4-sopimus tukee maankäytön, asumisen ja liikenteen järjestelyjen toteuttamista tulevina vuosina. Maanhankintaa jatketaan aktiivisesti erityisesti ns. strategisilta pääkasvualueilta. Tämän vuoden keväällä jo toteutetut merkittävät maakaupat ns. Mäkkylän peltojen osalta tukevat osaltaan Ylöjärven kasvua ja kehittymistä tulevaisuudessa. Kaikessa kaupungin toiminnassa huomioidaan myös ilmastotavoitteet valtuuston hyväksymän Hinku-tiekartan mukaisesti.

Vuoden 2021 keväällä järjestetään kuntavaalit. Vaaleissa valitaan Ylöjärvelle uusi kaupunginvaltuusto. Kannustan ylöjärveläisiä seuraamaan tarkasti käynnistyvää vaalikampanjointia ja osallistumaan aktiivisesti kansalaiskeskusteluun. Toivottavasti myös mahdollisimman moni myös äänestää tulevissa kuntavaaleissa. Kuntavaalit ovat todellinen vaikuttamisen paikka!

Toivotan hyvää joulun aikaa

ja vuotta 2021 kaikille ylöjärveläisille!

Jarkko Sorvanto

kaupunginjohtaja