Uni on ihmisen perustarve, jolle nykyelämä tuottaa entistä enemmän vaikeuksia. Kuitenkin unen määrä ja laatu ratkaisevat, kuinka tehokkaasti ihminen palautuu arjen rasituksista. Sen vuoksi syvän unen osuutta koko yöunesta kannattaa maksimoida painopeiton avulla.

Entisten vuosikymmenten maailma oli nykyistä helpompi paikka nukkua. Yöunta häiritseviä asioita oli vähemmän, ja stressitaso pysyi lievempänä.

Moni saattaa myös muistaa takavuosien puuvillavanutäytteiset peitot, jotka tuntuivat painavilta. Niiden alle tuntui turvalliselta käpertyä nukkumaan. Sittemmin markkinoille tulivat kevyet tekokuitu- ja untuvapeitteet. Niiden myötä unohtui, että peitteen paino itse asiassa vaikuttaa unen laatuun kohentavasti.

Riittävän painava peite pitää nukkujan kehon levollisempana kuin kevyt. Kun peiton rauhoittavaan painoon tottuu, myös hermosto rauhoittuu ärsykkeistä ja ylikuormituksesta. Vartalon liikkeet pysyvät levollisempina unen aikana. Näin syvän unen osuus nukutuista tunneista kasvaa, ja unesta tulee rentouttavampaa. Se palauttaa tehokkaammin niin fyysisestä kuin henkisestä rasituksesta.

Peiton paino nukkujan painon mukaan

Nykyään vuodevaatteet valmistetaan ominaispainoltaan kevyistä materiaaleista. Painopeittoihin lisätään sen vuoksi painavia, mutta pehmeitä erikoismateriaaleja, jotka lisäävät peiton painoa. Hienojakoisen materiaalin tuoma lisäpaino jakaantuu tasaisesti peiton koko pinta-alalle.

Painopeitto valitaan nukkujan painon mukaan – painavampi nukkuja tarvitsee myös painavamman peiton. Viime kädessä peiton sopiva paino on makuasia, mutta usein ohjeena pidetään noin kymmentä prosenttia nukkujan omasta painosta. Liian raskas peitto tuntuu helposti painostavalta, liian kevyt ei tuota tarpeeksi vaikutusta.

Syväpainestimulaatio rauhoittaa

Painopeiton vaikutus perustuu tasaiseen ja staattiseen stimulaatioon, jota peiton paino antaa ihmisen tuntoaistille. Se vaikuttaa koko nukkujan kehon alueella yhtä aikaa. Näin keskushermosto rauhoittuu stressaavankin elämän tuomasta ärsykkeiden tulvasta. Tuntoaistin saama tasainen aistimus ikään kuin työntää syrjään unta häiritsevät aistiärsykkeet, joita mieleen on tulvinut päivän aikana ja jotka voivat häiritä yöunta.Siksi monet painavaa peittoa kokeilleet ovat kertoneet nukkuvansa rauhallisemmin ja levollisemmin. Erityisen rentouttavan ja palauttavan syvän unen määrä nousee, ja siksi he ovat heränneet levänneempinä ja rentoutuneempina kuin ennen. Samoin heidän vieressään nukkuneet kumppanit ovat kertoneet, kuinka yön aikainen liikehdintä on vähentynyt ja rauhoittunut. Tuloksena molemmat ovat nukkuneet paremmin. Erilaisin kehomittausjärjestelmin on niin ikään todettu, kuinka unen aikainen liikehtiminen on vähentynyt ja syvä uni lisääntynyt.

Syvä uni tuottaa virkeämmän olon

Mitä suurempi on syvän unen osuus nukutuista tunneista, sitä energisempi ja vireämpi seuraavasta päivästä tulee. Niin keho kuin mielikin saavat enemmän voimaa yön aikana, ja seuraava päivä tuntuu paremmalta ja olo tarmokkaalta. Jos taas olo tuntuu herätessä väsyneeltä ja takkuiselta, kannattaa kokeilla painopeittoa – vaikutus voi olla yllättävä. Se on varsin pieni investointi kehon ja mielen hyvinvointiin sekä elämänlaatuun.

Painopeittojen kanssa käytetään usein erikoisvalmisteisia pussilakanoita, joissa on kiinnityskohdat vastaavan kokoiselle painopeitolle. Näin pussilakana ja peitto pysyvät kätevästi ja miellyttävästi kokonaisuutena, eikä kevyt lakana mene häiritsevästi kasaan painavan peiton ympäriltä. Näin painopeiton alle on mukava asettua rauhalliseen uneen seuraavaksikin yöksi.

