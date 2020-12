Ylöjärveläinen Aki Leppänen (vas.) on valittu Pirkanmaan liiton maakuntahallitukseen.

Pirkanmaan liiton maakuntavaltuusto valitsi Leppäsen maakuntahallitukseen tämän viikon maanantaina. Maakuntahallituksen paikka vapautui Rauno Kesseliltä (vas.)

Leppänen on maakuntahallituksen jäsen tämän kauden loppuun saakka. Uusi maakuntahallitus valitaan vuoden 2021 kuntavaalien tuloksen mukaisesti. Maakuntahallituksessa on 11 jäsentä. Sen puheenjohtajana on nokialainen Roope Lehto (sd.).