Pirkanmaan koronanyrkki tiukensi sunnuntaina monia rajoituksia, koska Pirkanmaan koronatilanne on huonontunut nopeasti.

Lauantaina 14 vuorokauden ilmaantuvuus nousi Pirkanmaalla 59:ään tapaukseen 100 000 asukasta kohden. Edeltäneen seitsemän vuorokauden aikana on todettu 199 uutta tartuntaa. Positiivisten näytteiden osuus testatuista seitsemän vuorokauden aikajaksolla on noussut kahteen prosenttiin. Koko syksyn vastaava luku on pysynyt alle yhden prosentin, mitä pidetään tavoitteena ja perusvaiheen prosenttiosuutena. Kiihtymisvaiheessa se on 1-2 prosenttia.

Pirkanmaan alueellinen pandemiaohjausryhmä on linjannut uusia suosituksia kunnille, yhteisöille, yrityksille ja kansalaisille seuraavasti: