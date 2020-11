K-Supermarket Linkissä ja K-Market Vuorentaustassa nyt kauppiaana toimivasta Jani Kangasniemestä tulee uuden K-Supermarket Kalevan kauppiasyrittäjä. Kauppa avataan loppukesästä 2021.

K-Supermarket Kalevan suunnittelutyöt ovat hyvässä vauhdissa. Kangasniemi kertoo odottavansa innolla tulevaa.

– Uuden kaupan rakentaminen tyhjästä on äärimmäisen mielenkiintoista. Avaukseen on vielä aikaa ja paljon on tehtävää. Suunnittelutyöt ovat hyvässä vauhdissa.

– Kaleva on voimakkaasti kasvavaa aluetta ja näen, että siellä on kysyntää nopeasti asioitavalle, hyvän valikoiman ruokakaupalle. K-Supermarket Kaleva on hyvin saavutettavissa kävellen, pyörällä, ratikalla tai omalla autolla. Auton saa näppärästi parkkiin 140-paikkaiseen autohalliin, kertoo Kangasniemi.

Kangasniemen mukaan uuden kaupan valikoimat ja palvelut rakennetaan asiakkaiden toiveiden mukaisesti. Toiveita tullaan keräämään aktiivisesti ennen avausta.

Rekrytoidaan 20 ruokakaupan ammattilaista

Jani Kangasniemi aikoo palkata Kalevaan noin 20 työntekijää.

– Aloitan henkilökunnan rekrytoinnin toukokuussa.

Jani Kangasniemi on toiminut K-Supermarket Linkissä kauppiaana neljä vuotta ja K-Market Vuorentaustassa kolme vuotta. Ennen kauppiasuraa hän on tehnyt pitkän työuran K-ryhmän palveluksessa.

Lue myös:

Linkkiä luotsaava Kangasniemi myös K-Market Vuorentaustan kauppiaaksi

Vapaa-ajalla urheilua

Vapaa-ajalla Jani ulkoilee naisystävänsä kanssa.

– Olemme kiertäneet useita luonnonsuojelualueita sekä lisäksi kuntosali, maastopyöräily, golf ja sulkapallo ovat hyvää vastapainoa pitkille työpäiville. Rintamamiestalo antaa myös mukavaa puuhaa sekä sisällä että ulkona.

Kangasniemi toivoo, että hänen teini-ikäinen poikansa ja juuri täysi-ikäisyyden saavuttanut tyttärensä tulevat mukaan uuden kaupan työhön.

K-Supermarket-ketjuun kuuluu yli 240 kauppaa.

Lue myös:

Ylöjärveläisten kauppiaiden tuloissa isohkoja eroja – pääomatuloilla merkittävä osuus

Linkin kauppias lanseerasi juhlavuoden kunniaksi Ylöjärvi-oluen: ”Hyvä olut juhlaan ja saunaan, sopii vaikka maanantaikännien vetämiseen”