Poliisi käynnistää kampanjan, jolla ihmisiä ohjataan avun piiriin: korona-aikana on huomattu, että esimerkiksi väkivalta on siirtynyt yleisiltä paikoilta koteihin

Poliisi käynnistää Pysähdy! -kampanjan, jonka tavoitteena on pysäyttää, havahduttaa ja kannustaa ihmisiä hakemaan apua ajoissa sekä oikeilta tahoilta.

Kampanjaan on poimittu viisi koronatilanteen aikana poliisin analyysissa erityisesti korostunutta ilmiötä: mielenterveysongelmat, päihdeongelmat, lähisuhdeväkivalta, nettipetokset ja liikenneturvallisuus.

Korona aikana poliisin tietoon tullut väkivalta on vähentynyt etenkin yleisillä paikoilla. Toisaalta väkivalta on siirtynyt entistä enemmän niin sanotusti neljän seinän sisälle. Osa tästä on piilorikollisuutta, mutta poliisin mukaan jo nyt on havaittavissa merkkejä siitä, että vakava väkivalta, kuten törkeät pahoinpitelyt ja jopa henkirikokset ovat lisääntyneet merkittävästi.

Poliisissa oletettiin koronatilanteen vähentävän alkoholiin liittyvien hälytystehtävien määrää. Toisin kuitenkin kävi, sillä alkoholisidonnaisten (pahoinpitelyt, päihtynyt henkilö, häiriökäyttäytyminen, kotihälytykset ja rattijuopumus) hälytystehtävien määrät kasvoivat 16 prosenttia tammi-syyskuussa vuoteen 2019 verrattuna. Tehtävämäärissä tämä tarkoittaa noin 33 000 hälytystehtävän lisäystä.

Huumausainerikoksissa kasvua

Myös huumausainerikosten kokonaismäärä kasvoi voimakkaasti verrattuna viime vuoteen. Tammi-syyskuun aikana poliisin tietoon tulleiden huumausainerikosten kokonaismäärä kasvoi noin 32 prosenttia.

Huumausainerikollisuus on piilorikollisuutta ja tulee valtaosin ilmi poliisin muiden tehtävien ja valvonnan yhteydessä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tiedotti lokakuussa jätevesitutkimuksen tuloksista, joiden perusteella huumausaineiden käytön kasvu pitkällä aikavälillä on ollut jatkuvaa. Esimerkiksi amfetamiinin, metamfetamiinin, MDMA:n ja kokaiinin yhteenlasketut käyttömäärät ovat noin kolminkertaisia verrattuna jätevesitutkimuksen aloitusvuoteen 2012.

Kampanjalla ohjataan avun piiriin

Pysähdy-kampanja näkyy siellä missä ihmisetkin ovat, verkossa, mutta myös kaupunkikeskuksien katukuvissa. Kampanjan toivotaan tavoittavan monin eri reitein avun tarpeessa olevat.

Yhteistyötä tehdään sidosryhmien kanssa ja avun piiriin ohjataan videoiden, some-mainonnan, podcastien kuin bussimainonnan ja tulostettavien materiaalien keinoin.

– Toivomme, että kampanja ohjaa ajoissa tarvittavan avun pariin ja että materiaaleja hyödynnettäisiin mahdollisimman laajasti. Kynnys avun hakemiseen pitää olla hyvin matala, kannustaa poliisitarkastaja Pekka Heikkinen.

Lisätietoja kampanjasta ja auttavat yhteistyötahot löydät osoitteesta poliisi.fi/pysahdy.